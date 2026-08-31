홈플러스, 8월 재개장 후 매출 1164억원…영업중단 전보다 57%↑

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스가 31일 8월 재개장 후 매출 1164억원을 기록했다.
- 영업중단 전보다 매출은 57% 늘고 객수도 38% 증가했다.
- 선지급 납품 속에서도 매출이 늘었고 정상화 기대를 밝혔다.
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선지불 납품 구조 속 제한 물량 판매
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 홈플러스는 8월 재개장 이후 총 1164억원의 매출을 기록했다고 31일 밝혔다. 이는 영업중단 전 같은 기간보다 57% 증가한 수준이다.
홈플러스는 회생절차에 들어간 이후 상품을 납품받기 위해 상품대금을 선불로 지급하고 있다. 이에 따라 현재 운영자금 범위 내에서 선지급이 가능한 수준의 물량만 납품받고 있다.
판매 물량이 제한된 상황에서도 재개장 이후 매출이 늘었다. 같은 기간 영업중단 전과 비교해 객수는 38%, 구매회원수는 255% 증가했다.
홈플러스는 재개장 효과가 집중된 첫 주말을 제외한 이후에도 매출이 지속적으로 이어지고 있다고 설명했다. 향후 상품 납품이 정상화되면 영업 회복 속도도 빨라질 것으로 회사는 기대하고 있다.
홈플러스 관계자는 "회생절차를 통해 적자점포를 정리하고 각종 비용을 줄여 수익성을 개선했다"며 "고객 기반이 유지되고 있는 만큼 향후 정상적인 납품이 이뤄지면 영업 정상화가 가능할 것으로 보고 있다"고 말했다.
kji01@newspim.com