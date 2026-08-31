삼성바이오로직스, 폴리펩타이드 인수 본격화…2.7조 공개매수

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스가 31일 폴리펩타이드그룹 공개매수를 시작했다
- 주당 44.31스위스프랑에 전량 인수 시 2조7000억원 규모다
- 11월 말 인수 완료 목표로 펩타이드 CDMO로 사업을 넓힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최대주주 55.65% 응모 확약…100% 지분 확보 추진
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 공개매수 절차에 본격적으로 나선다.
삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹의 자사주를 제외한 발행주식 전량인 3301만6411주를 대상으로 하는 공개매수 설명서를 자사 홈페이지에 게시했다고 31일 밝혔다.
공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 '삼성펩타이드(Samsung Peptide)'를 통해 진행한다.
공개매수 가격은 주당 44.31스위스프랑이다. 발행주식 전량이 공개매수에 응모할 경우 총 인수금액은 14억6000만스위스프랑으로 약 2조7000억원 규모다.
이는 폴리펩타이드그룹의 잠재적 거래 가능성에 대한 언론 보도가 나오기 직전 거래일인 지난 4월10일 종가 31.65스위스프랑보다 40% 높은 수준이다. 지난 7월20일 삼성바이오로직스의 인수 발표 전 60거래일 거래량 가중평균주가인 39.7스위스프랑과 비교하면 11.6%의 프리미엄이 적용됐다.
공개매수 기간은 현지시간으로 오는 9월15일부터 10월12일 오후 4시까지다.
폴리펩타이드그룹 이사회는 이번 공개매수를 만장일치로 지지했다. 최대주주인 드라우프니르 홀딩(Draupnir Holding)도 보유주식 전량인 1837만5000주를 공개매수에 응모하기로 확약했다. 드라우프니르 홀딩의 지분율은 약 55.65%다.
삼성바이오로직스는 공개매수에 응모한 지분이 66.7%를 초과하고 관련 규제당국의 승인 등 조건이 충족되면 거래를 종결할 예정이다.
거래 종결 이후에는 폴리펩타이드그룹의 상장폐지를 추진한다. 지분율이 90% 이상에 도달할 경우에는 소수주주의 잔여 지분을 강제로 매수하는 '스퀴즈아웃(squeeze-out)' 절차도 밟을 계획이다.
삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했으며 오는 11월 말까지 최종 인수를 완료한다는 목표다.
인수가 완료되면 삼성바이오로직스의 CDMO 사업 영역은 기존 항체의약품과 메신저리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에서 펩타이드 분야로 확대된다.
폴리펩타이드그룹이 기존에 수행하고 있는 CDMO 계약도 승계한다. 삼성바이오로직스는 자체 생산시설 설계·운영 역량과 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산 기술을 결합하고 향후 시장 수요에 따라 생산시설 확충도 검토할 계획이다.
sykim@newspim.com