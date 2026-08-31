제이엘케이 뇌졸중 AI 활용 연구, 美 심장협회 국제학술지 게재

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이는 31일 뇌졸중 AI 연구가 JAHA에 실렸다고 밝혔다.
- 연구는 혈관 재개통 뒤에도 뇌경색 병변이 늘어남을 확인했다.
- JLK-CTP와 JLK-DWI로 시술 후 손상과 예후를 분석했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
CT 분석 'JLK-CTP'·MRI 분석 'JLK-DWI' 활용
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제이엘케이는 자사 뇌졸중 인공지능(AI) 솔루션을 활용한 연구가 미국심장협회(AHA)가 발행하는 국제학술지 '미국심장협회지(JAHA)'에 게재됐다고 31일 밝혔다.
이번 연구는 급성 뇌경색 환자의 막힌 혈관을 완전히 재개통한 이후 나타나는 뇌경색 병변 변화를 분석한 연구다. 영상 정량 분석에는 제이엘케이의 뇌졸중 AI 솔루션이 활용됐다.
연구진은 시술을 통해 혈관이 완전히 재개통된 환자를 대상으로 시술 직후와 며칠 뒤 촬영한 자기공명영상(MRI)을 정량 분석했다.
분석 결과 대부분의 환자에서 혈관 재개통 이후에도 뇌경색 병변이 증가한 것으로 나타났다. 병변 증가 폭이 큰 환자일수록 3개월 후 독립적인 일상생활이 가능할 확률이 낮은 것으로 확인됐다.
시술 며칠 뒤 측정한 병변 크기는 환자에게 최종적으로 남은 뇌 손상을 설명하는 주요 지표로 나타났다고 연구진은 설명했다.
치료 전 촬영한 컴퓨터단층촬영(CT) 관류영상과 시술 이후 병변 변화 사이의 연관성도 분석했다. 시술 전 관류영상에서 손상 범위가 크게 측정된 환자일수록 이후 뇌경색 병변 증가 폭이 큰 경향을 보였다.
이번 연구에는 제이엘케이의 CT 관류영상 분석 솔루션 'JLK-CTP'와 MRI 분석 솔루션 'JLK-DWI'가 활용됐다.
JLK-CTP는 CT 관류영상을 AI로 분석해 뇌혈류 정보를 정량화하고 손상 영역 등을 분석하는 솔루션이다. 연구진은 JLK-DWI의 분석 결과와 전문의 4인이 직접 표시한 뇌경색 병변의 일치도를 확인한 뒤 연구에 적용했다.
연구진은 혈관 재개통 이후에도 뇌 손상이 진행될 가능성이 관찰된 만큼 시술 이후 환자 관리 전략에 대한 추가 연구가 필요하다고 설명했다. 다만 관찰된 변화 중 일부는 기존에 손상된 조직이 시간이 지나면서 영상에서 확인된 결과일 가능성이 있어 추가 검증이 필요하다고 덧붙였다.
제이엘케이의 뇌졸중 AI 솔루션을 활용한 연구는 올해 미국뇌졸중협회(ASA) 공식 학술지 'Stroke'에도 두 편 게재됐다.
제이엘케이는 최근 평가유예 신의료기술로 지정된 JLK-CTP를 중심으로 국내 의료현장 도입을 추진할 계획이다.
김동민 제이엘케이 대표는 "뇌졸중 AI의 역할이 치료 전 환자의 위험을 예측하는 것에서 치료 이후 경과를 정량적으로 추적하는 영역까지 확대되고 있다"며 "뇌졸중 진단과 치료를 지원하는 기술 경쟁력을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com