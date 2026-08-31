동아제약 '파티온', 美 세포라 55개 매장 입점

AI 핵심 요약beta
- 동아제약 파티온이 31일 미국 세포라 55개 매장에 입점했다.
- 노스카나인 4종을 올리브영 K뷰티에딧 매대에 선보였다.
- 북미 오프라인 진출로 현지 유통망 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약의 더마 화장품 브랜드 '파티온(FATION)'이 미국 세포라(Sephora) 55개 매장에 입점하며 북미 오프라인 시장에 진출했다고 31일 밝혔다.
파티온은 최근 미국 전역 55개 세포라 매장에 마련된 '올리브영 K뷰티에딧' 매대에 입점했다.
입점 제품은 노스카나인 라인의 ▲래피드 카밍 토너 ▲래피드 카밍 세럼 ▲래피드 카밍 크림 ▲래피드 카밍 세럼 마스크 등 4종이다.
올리브영 K뷰티에딧은 북미 소비자를 대상으로 K뷰티 브랜드를 소개하는 큐레이션 공간이다. 세럼과 크림, 선케어 등 기초 화장품을 중심으로 파티온을 포함한 19개 K뷰티 브랜드가 입점했다.
이번 입점으로 파티온은 기존 미국 온라인 유통 채널에서 오프라인 매장으로 현지 유통망을 확대했다.
파티온은 향후 세포라 주요 3개 매장에서 진행되는 무빙 팝업에 참여해 현지 소비자를 대상으로 제품 샘플링을 진행할 예정이다. 국내외 마이크로 인플루언서와 협업한 SNS 마케팅도 진행한다.
파티온은 미국에 앞서 일본과 홍콩, 대만, 태국 등 아시아 시장에 진출해 해외 사업을 확대해 왔다. 이번 세포라 입점을 계기로 북미 시장에서도 유통 채널을 확대한다는 계획이다.
동아제약 관계자는 "한국 스킨케어 제품을 찾는 해외 소비자들이 늘고 있다"며 "파티온의 제품력을 바탕으로 북미 트러블·진정 카테고리에서 브랜드 입지를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com