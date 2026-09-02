G마켓, 못난이 농수산물 60여종 10% 할인

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피해 농어촌 판로 지원

오는 22일까지 판매

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 폭염과 집중호우로 피해를 입은 전국 농어촌 판매자의 농수산물 60여종을 일반 상품보다 약 10% 저렴하게 판매한다고 2일 밝혔다.

이번 '못난이 농수산물 특가'는 오는 22일까지 진행하는 추석 프로모션 '2026 한가위 빅세일'의 마트&리빙관에 마련됐다. 모양이나 크기가 고르지 않은 국내산 과일과 채소, 수산물을 판매해 피해 농가와 어촌계의 판로 확대를 지원한다.

G마켓이 오는 22일까지 한가위 빅세일에서 못난이 농수산물 특가 코너를 운영한다. [사진=G마켓]

주요 상품은 거제 무농약 친환경 식용 알로에, 해남 수미감자와 고구마, 성주 참외, 제주 미니 밤호박, 안동 마 등이다. 통영 손질 우럭과 다시멸치, 남해안 자연산 돌문어 등 산지 직송 수산물도 선보인다.

구매자는 한가위 빅세일 할인 쿠폰을 적용할 수 있다. 모든 상품 구매 시 최대 3000원을 할인하는 12% 쿠폰과 5만원 이상 구매 시 최대 2만원을 할인하는 10% 쿠폰을 무제한으로 내려받아 사용할 수 있다.

일부 상품에는 G마켓의 도착 보장 서비스인 '스타배송'이 적용돼 도착 예정일을 확인할 수 있다.

이번 행사는 G마켓이 최근 집중호우 피해를 본 경남 지역의 수해 복구와 이재민 지원을 위해 3억원을 기부하고 피해 농가의 판로 확대에 나서기로 한 데 따른 것이다.

G마켓은 오는 22일까지 특가 코너에 농어촌 판매자의 상품을 추가로 선보일 계획이다.

kji01@newspim.com