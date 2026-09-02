G마켓, 못난이 농수산물 60여종 10% 할인

AI 핵심 요약beta
- G마켓이 2일 수해 농어촌 농수산물 특가를 시작했다
- 폭염·집중호우 피해 상품 60여종을 10%가량 싸게 판다
- 오는 22일까지 추석 행사서 판로 확대와 복구를 돕는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오는 22일까지 판매
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 폭염과 집중호우로 피해를 입은 전국 농어촌 판매자의 농수산물 60여종을 일반 상품보다 약 10% 저렴하게 판매한다고 2일 밝혔다.
이번 '못난이 농수산물 특가'는 오는 22일까지 진행하는 추석 프로모션 '2026 한가위 빅세일'의 마트&리빙관에 마련됐다. 모양이나 크기가 고르지 않은 국내산 과일과 채소, 수산물을 판매해 피해 농가와 어촌계의 판로 확대를 지원한다.
주요 상품은 거제 무농약 친환경 식용 알로에, 해남 수미감자와 고구마, 성주 참외, 제주 미니 밤호박, 안동 마 등이다. 통영 손질 우럭과 다시멸치, 남해안 자연산 돌문어 등 산지 직송 수산물도 선보인다.
구매자는 한가위 빅세일 할인 쿠폰을 적용할 수 있다. 모든 상품 구매 시 최대 3000원을 할인하는 12% 쿠폰과 5만원 이상 구매 시 최대 2만원을 할인하는 10% 쿠폰을 무제한으로 내려받아 사용할 수 있다.
일부 상품에는 G마켓의 도착 보장 서비스인 '스타배송'이 적용돼 도착 예정일을 확인할 수 있다.
이번 행사는 G마켓이 최근 집중호우 피해를 본 경남 지역의 수해 복구와 이재민 지원을 위해 3억원을 기부하고 피해 농가의 판로 확대에 나서기로 한 데 따른 것이다.
G마켓은 오는 22일까지 특가 코너에 농어촌 판매자의 상품을 추가로 선보일 계획이다.
kji01@newspim.com