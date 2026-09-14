G마켓, 추석 뷰티 선물세트 최대 60% 할인

AI 핵심 요약beta
- G마켓이 14일 추석 맞아 뷰티 기획전을 열었다.
- 토니모리 선물세트와 카밀·AHC 세트를 할인했다.
- 오는 22일까지 최대 60% 할인과 쿠폰을 제공했다.
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5000원 이상 구매 시 쿠폰
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 추석을 맞아 토니모리 한가위 선물세트를 최대 60% 할인하는 뷰티 기획전을 오는 22일까지 진행한다고 14일 밝혔다.
행사는 상설 뷰티 전문관 '뷰티톡'에서 열린다. 2만원대 선물세트를 비롯해 추석 선물용 기획세트와 환절기 피부관리 상품을 모았다.
토니모리 한가위 선물세트는 'Beauty's PICK' 코너에서 판매한다. 카밀 핸드크림 선물세트와 AHC 기프트 세트 등도 할인 판매한다.
5000원 이상 구매하면 최대 2만원까지 할인받을 수 있는 쿠폰을 제공한다. 할인율은 화장품·향수 10%, 바디·헤어 상품 6%이며 G마켓 고객은 횟수 제한 없이 사용할 수 있다.
선물세트 외 상품은 1+1 사은품, 기초케어, 스페셜케어, 메이크업·클렌징, 헤어·바디케어, 라이징브랜드 등 주제별로 나눠 선보인다.
뷰티톡은 G마켓이 매월 트렌드에 맞춰 상품을 선정해 소개하는 전문관이다. 이달에는 추석 선물세트와 건조한 날씨에 대비한 기초케어 상품을 중심으로 구성했다.
kji01@newspim.com