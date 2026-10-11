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[종합] 소상공인 5개 단체 "전산 오류 보상하라"…쿠팡이츠 "취소 주문 100% 정산"

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  • 배달 5개 단체가 11일 쿠팡 보상안 마련을 촉구했다
  • 쿠팡이츠는 9일 장애 주문에 100% 정산금을 보상했다
  • 단체는 광고비 환불 등 전면 보상을 신속히 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"전산 오류로 생존권 위협"…영업손실·광고비 환불 촉구
쿠팡이츠 "별도 신청 없이 자동 보상…광고비도 미부과"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 소상공인연합회를 비롯한 배달 플랫폼 관련 5개 단체가 지난 9일 쿠팡과 쿠팡이츠에서 발생한 대규모 전산 오류와 관련해 피해 보상안 마련을 촉구했다. 이에 쿠팡이츠는 장애 시간 동안 주문 수락 후 취소된 건에 대해 정상 판매와 동일한 정산금 100%를 보상하고, 해당 주문의 광고비도 부과하지 않고 있다고 밝혔다.

소상공인연합회와 전국상인연합회, 한국외식업중앙회, 한국프랜차이즈산업협회, 전국카페사장협동조합은 11일 공동 성명서를 내고 "전산망 오류 사태가 불편을 넘어 소상공인의 생존권을 직접적으로 위협했다"고 주장했다.

이들은 "심야 시간 배달 매출에 의존하는 외식업 종사자들과, 비싼 프로모션 및 광고비를 지출하고도 제대로 된 판매 기회조차 얻지 못한 온라인 입점 소상공인의 피해와 절규를 외면해서는 안 된다"고 했다.

서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB]

이어 "쿠팡은 이번 접속 장애로 인한 소상공인의 영업 손실을 투명하게 산정하고, 광고비 환불 등 실질적이고 전면적인 피해 보상안을 신속히 마련하라"고 촉구했다.

지난 9일 오전 0시30분부터 오전 2시31분까지 쿠팡이츠에서 일시적인 서비스 오류가 발생했다. 주문을 수락한 뒤 전산 장애가 발생해 조리 완료 처리가 이뤄지지 않거나 라이더가 매장에 도착했음에도 고객 주소를 확인하지 못해 배달을 완료하지 못하는 사례가 발생했다.

쿠팡이츠는 이날 입장문을 통해 "쿠팡이츠는 해당 장애시간 동안 주문 수락후 취소된 주문에 대해 '정상 판매와 동일한 정산금 100% 보상안' 조치를 업주에게 즉각 안내해 시행하고 있으며 별도의 신청절차 없이 자동으로 정산처리된다"며 "또 해당 장애기간 중의 주문 취소건에 대한 광고 비용은 업주에게 부과되지 않는다"고 설명했다.

또 "고객에게도 쿠팡이츠가 직접 사과와 보상 안내를 시행해 고객 불만이 매장으로 이어지지 않도록 적극적으로 대응하고 있다"며 "앞으로 보다 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 시스템 관리와 재발 방지 조치에최선을 다하겠다"고 전했다.

kji01@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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