현대차, 인도 누적 판매 988만대…연내 1000만대 돌파 전망

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올해 3분기까지 47만1724대 판매

푸네공장 증설로 생산능력 확대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대자동차의 인도 시장 누적 판매량이 올해 3분기까지 988만4960대를 기록해 1000만대에 근접했다고 11일 밝혔다.

인도자동차공업협회(SIAM)에 따르면 현대차는 1998년 인도에서 첫 차종인 쌍트로를 판매한 이후 올해 9월까지 이 같은 누적 판매량을 기록했다. 1000만대까지 남은 물량은 11만5040대로, 현대차는 연내 돌파를 예상하고 있다.

현대차는 1996년 인도 현지 법인을 세우고 1998년 첸나이 공장에서 쌍트로 생산을 시작했다. 누적 판매량은 2007년 100만대, 2017년 500만대를 넘어섰다.

현대차 인도 차량 라인업. [사진=현대차]

현지 전략 스포츠유틸리티차량(SUV)이 판매 확대를 이끌었다. 현대차는 2015년 크레타를 시작으로 베뉴, 알카자르, 엑스터 등을 선보였고, 지난해 인도에서 SUV 39만8937대를 판매했다. 전체 판매량에서 SUV가 차지하는 비중은 70%에 육박했다.

지난해 인도 전체 판매량은 60만5433대로 현지 진출 이후 연간 최대치를 기록했다. 올해 3분기까지는 47만1724대를 팔았으며, 이 가운데 SUV는 31만6026대였다.

현대차는 지난해 첫 현지 생산 전기차인 크레타 EV를 출시했다. 올해는 소형 SUV 베이온 신형 모델을 인도 시장에 선보일 계획이며, 지난 9월 사전계약을 시작했다.

생산시설은 첸나이 1·2공장과 푸네공장으로 구성된다. 현재 연간 생산능력은 첸나이 82만4000대, 푸네 17만대 등 약 100만대다. 현대차는 푸네공장 생산능력을 2028년 25만대, 2030년 32만대까지 늘려 인도 전체 생산능력을 연 110만대 이상으로 높일 계획이다.

현대차는 2030년까지 인도 판매에서 SUV 비중을 80%로, 부품 현지화율을 90% 이상으로 높인다는 목표를 제시했다. 수출 비중도 최대 30%로 확대할 방침이다.

kji01@newspim.com