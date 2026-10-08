현대차, '더 크루 모터페스트'에 전기 SUV 콘셉트카 등장

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 8일 게임서 크레이터 콘셉트를 공개했다.
- 오프로드 전기 SUV로 XRT 디자인을 반영했다.
- 현대차는 게임 기반 고객 접점을 넓히겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 글로벌 레이싱 게임을 통해 오프로드 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 콘셉트카를 선보이며 미래 고객과의 접점을 확대한다.
현대차는 유비소프트의 오픈월드 레이싱 게임 '더 크루 모터페스트(The Crew Motorfest)'에서 콤팩트 전기 SUV '크레이터 콘셉트(CRATER Concept)'를 공개했다고 8일 밝혔다.
크레이터 콘셉트는 현대차 미국기술연구소(HATCI)가 디자인한 오프로드 전기 SUV 콘셉트카다. 현대차의 오프로드 특화 트림 'XRT'가 추구하는 디자인과 아웃도어 가치를 반영했다.
이번 차량은 게임 내 오프로드 탐험 테마인 시즌 11의 대표 차량으로 등장한다. 이용자는 하와이를 배경으로 다양한 지형을 주행하며 콘셉트카의 디자인과 오프로드 특성을 가상으로 체험할 수 있다.
게임에는 진흙이나 바위 등 험로에서 차량을 탈출시키는 윈치 기능과 외관·성능을 변경하는 커스터마이징 기능이 적용됐다. 이용자가 직접 오프로드 코스를 제작하고 공유하는 '트랙포지'도 제공한다.
현대차는 미국 시장을 중심으로 운영해 온 XRT 라인업을 다양한 차종과 시장으로 확대할 계획이다. 최근 국내에서는 '디 올 뉴 투싼 XRT'를 공개했다.
지성원 현대차 브랜드마케팅본부장(부사장)은 "게임 생태계로 확장되는 고객 경험에 맞춰 다양한 플랫폼에서 글로벌 고객과의 소통 접점을 넓혀가겠다"고 말했다.
현대차는 향후 '더 크루 모터페스트' 차기 시즌에도 다른 차량을 추가로 선보일 예정이다.
chanw@newspim.com