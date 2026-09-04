현대차, 가나 자동차 정비인재 키운다…코이카와 50억원 투자

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 3일 가나에서 코이카와 정비인력 양성 사업을 시작했다.
- 2030년까지 50억원을 들여 교육센터 2곳을 세운다.
- 하이브리드·전기차 교육과 취업·창업 지원도 한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 한국국제협력단(KOICA·코이카)과 손잡고 가나에서 자동차 정비 전문인력 양성에 나선다. 전기차·하이브리드차 등 미래차 정비 교육을 강화하고 현지 청년의 취업과 창업까지 지원한다.
현대차는 3일(현지시간) 가나 아크라에서 자동차 정비기술 인재 육성 프로그램 '현대-코이카 넥스트젠' 출범식을 개최했다고 4일 밝혔다.
현대차와 코이카는 2030년까지 5년간 총 50억원을 5대5 방식으로 공동 투자한다. 가나에 실습 정비소를 갖춘 자동차 정비기술 교육센터 2곳을 설립하며 올해 하반기 착공해 2027년 완공할 예정이다.
기존 내연기관차 중심의 교육과정에는 하이브리드차와 전기차 정비 기술을 추가한다. 새 교육과정은 가나 기술·직업교육훈련위원회의 공식 인증을 거쳐 현지 전문인력 양성에 활용된다.
장학금과 인턴십, 취업박람회, 창업 교육·컨설팅도 지원한다. 이번 사업을 통해 현지 청년과 교사 등 총 405명을 직접 지원할 계획이다.
현대차는 가나를 시작으로 '현대 넥스트젠' 프로젝트를 다른 국가로 확대해 자동차 정비인력 양성과 청년 고용 창출을 지원한다는 방침이다.
chanw@newspim.com