현대차·기아, 유럽서 전동화·수소 기술 공개…AI 기반 R&D 혁신 강조

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아가 7일 독일 아헨서 미래차 전략을 공개했다.
- 전기차·하이브리드·수소전기차 전동화와 AI 연구개발 혁신을 소개했다.
- 아헨 콜로키움서 수소·배터리 등 차세대 기술도 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차·기아가 유럽 주요 자동차 기술 콘퍼런스에서 전기차와 하이브리드, 수소전기차를 아우르는 미래차 전략과 인공지능(AI) 기반 연구개발 혁신 방향을 공개했다.
현대차·기아는 지난 5일부터 7일까지 독일 아헨에서 열린 '아헨 콜로키움 2026'에 참가해 전동화·수소 기술을 선보였다고 7일 밝혔다.
지난 6일 기조연설에 나선 만프레드 하러 현대차·기아 R&D본부장(사장)은 전기차(EV), 하이브리드(HEV), 주행거리 연장형 전기차(EREV), 수소전기차(FCEV)를 아우르는 전동화 전략을 소개했다.
현대차·기아가 1987년 행사 시작 이후 기조연설을 맡은 것은 이번이 처음이다.
하러 사장은 AI와 엔지니어링 기술의 융합을 강조하며 디지털 트윈과 가상 검증을 활용한 연구개발 체계도 설명했다.
그는 "미래 모빌리티는 하나의 기술이나 해법만으로 구현될 수 없다"며 "다양한 기술의 강점을 연결하는 것이 경쟁력의 핵심"이라고 말했다.
현대차·기아는 행사장에서 수소연료전지 시스템과 수전해 스택, 차세대 하이브리드 변속기, 배터리 팩 등을 전시했다.
또한 '디 올 뉴 넥쏘'와 'GV60 마그마' 시승 프로그램을 운영했으며, 7일에는 수소·전동화·배터리 분야 기술 세션에 참여해 차세대 기술 개발 방향을 공유한다.
chanw@newspim.com