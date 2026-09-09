현대차, 국가유산청에 착용로봇 '엑스블 숄더' 10대 기증

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 8일 국가유산청에 착용로봇 10대를 기증했다.
- 엑스블 숄더는 어깨 부담을 최대 60% 줄인 무동력 로봇이다.
- 로봇은 지역 돌봄센터에 배치돼 점검·보수에 쓰인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 국가유산 관리 현장에 산업용 착용로봇을 투입한다. 반복적인 팔 올리기 작업이 많은 국가유산 돌봄 종사자들의 근골격계 부담을 줄이기 위해서다.
현대차는 8일 경기 수원시 행궁동 행정복지센터와 사적 화령전에서 국가유산청에 산업용 착용로봇 '엑스블 숄더(X-ble Shoulder)' 10대를 기증했다고 9일 밝혔다.
엑스블 숄더는 현대차·기아 로보틱스랩이 자체 개발한 무동력 착용로봇이다. 작업자의 어깨 관절 부담을 최대 60% 줄일 수 있으며 배터리 없이 연속 사용이 가능하다. 차량용 소재를 활용해 무게도 약 1.9kg으로 낮췄다.
기증된 로봇은 경기·충북·경북북부·전남광주서부 지역문화유산돌봄센터에 배치돼 국가유산 점검과 경미한 보수 작업 등에 활용된다.
현대차는 향후 사용자 교육을 진행하고 실제 작업 과정에서 효과와 만족도를 평가해 제품 개선에도 반영할 계획이다.
현대차 관계자는 "소중한 문화유산을 미래세대에 온전히 전하기 위한 지원을 앞으로도 이어가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com