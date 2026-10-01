현대차, 플레오스 커넥트 생태계 확대…고객 아이디어 서비스화 검토

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 1일 플레오스 커넥트 앱 공모전 대상을 선정했다.
- 대상은 차량 위치정보와 생성형 AI를 활용한 창밖동화다.
- 현대차는 선정 아이디어의 실제 개발과 출시를 검토한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트(Pleos Connect)'의 서비스 확대를 위해 고객이 직접 제안한 차량용 애플리케이션 아이디어의 실제 개발을 검토한다.
현대차는 지난 9월 30일 부산 캐스퍼 스튜디오에서 '플레오스 커넥트 앱 아이디어 공모전' 대상작으로 '창밖동화'를 선정했다고 1일 밝혔다.
창밖동화는 차량 위치정보와 생성형 인공지능(AI)을 활용해 이동 경로와 지역 특성에 맞는 동화와 퀴즈를 제공하는 아이디어다. 장거리 이동 중 아이가 스마트폰 대신 차창 밖 풍경과 지역 이야기를 접할 수 있도록 기획됐다.
현대차는 지난 6월 26일부터 7월 5일까지 부산모빌리티쇼에서 공모전을 진행해 총 16개 아이디어를 우수작으로 선정했다. 대상 수상자에게는 '디 올 뉴 아반떼' 1년 이용권을 제공했다.
현대차는 선정된 아이디어의 실제 서비스 개발 가능성과 출시 여부를 검토해 내년 서울모빌리티쇼에서 선보일 계획이다.
chanw@newspim.com