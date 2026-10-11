김상철 한컴그룹 회장, 한글학회 표창…상금·1000만원 기부

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한글문화 확산 공로 인정

세종학당 지원·서체 개발

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 김상철 한컴그룹 회장이 한글 발전에 기여한 공로로 한글학회의 '특별 공로 표창'을 받고 수상 상금 전액과 별도 기부금 1000만원을 전달했다고 한컴그룹이 11일 밝혔다.

김 회장은 지난 9일 서울 종로구 한글학회 강당에서 열린 '580돌 한글날 경축 잔치'에서 표창을 받았다. 기부금은 우리말과 한글의 연구·발전을 지원하는 데 쓰일 예정이다.

김상철 한컴그룹 회장이 한글학회 특별 공로 표창을 수상했다. [사진=한컴그룹]

한글학회는 한컴을 통한 한글 기술 발전과 문화·예술 분야 지원 활동 등을 수상 이유로 들었다. 올해는 훈민정음 반포 580돌이자 한글날 제정 100돌이다.

한컴은 세종학당재단과 협력해 전 세계 세종학당에 한컴오피스를 무상으로 제공해 왔다. 한국어 말하기 대회 후원과 장학금 지원도 이어왔다.

김상철 한컴그룹 회장이 한글학회 특별 공로 표창을 수상한 뒤 수상 소감을 말하고 있다. [사진=한컴그룹]

김 회장은 2021년 세종문화상 수상 상금을 세종학당 전용서체 개발에 기부했다. 한컴은 세종학당재단, 윤디자인그룹과 함께 '세종학당체' 개발과 보급도 추진했다.

한컴은 사단법인 우리문화지킴이와 '훈민정음 국보 1호 지정 서명운동'을 벌여 약 12만명의 서명을 모아 문화재청에 전달했다. 훈민정음 해례본 쓰기 대회와 한글문화 행사도 지원했다.

한글학회는 같은 행사에서 최인영 서울대학교사범대학부설여자중학교 교사, 서민정 부산대학교 언어정보학과 부교수, 주갑동 작가, 김현정 매일경제신문 어문기자 등 4명에게 '국어운동 공로 표창'을 수여했다.

kji01@newspim.com