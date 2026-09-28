한글과컴퓨터재단, 다문화가족 400명 초청 캠프

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12개국 참가자 장학금·문화 체험 프로그램 진행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한글과컴퓨터재단이 10월 4~5일 경기도 가평 청리움에서 12개국 다문화가족 400여 명을 초청해 '다문화 어울림 캠프'를 개최한다.

수도권 7개 기관의 다문화가족이 참여하며 국제로타리 3640지구와 우리문화지킴이 봉사단이 함께한다. 참가자의 출신국은 중국, 베트남, 일본, 필리핀, 몽골, 페루, 호주 등이다.

한글과컴퓨터재단이 10월 4~5일 경기도 가평 청리움에서 12개국 다문화가족 400여 명을 초청해 '다문화 어울림 캠프'를 개최한다. [사진= 한글과컴퓨터재단]

캠프 첫날 개회식에서는 다문화가정 청소년 30명에게 총 3000만원의 장학금이 수여된다. 우리문화지킴이와 가평군가족센터 간 업무협약도 체결돼 지역 내 다문화가족을 위한 협력 체계를 구축한다.

프로그램은 아름드리 다문화 합창단의 오프닝 공연, 심용환 역사연구소장의 'K-콘텐츠 문화 특강', 개그맨 김준호·김대희·홍인규의 진행으로 진행되는 단체 게임 등으로 구성된다.

잔디마당에는 중국, 베트남 등 5개국의 대표 음식을 맛볼 수 있는 세계 음식 부스와 전통놀이 체험장이 운영되며 저녁에는 공연과 캠프파이어가 열린다.

둘째 날에는 참가 가족들의 장기자랑과 시화전 시상식이 진행되고 참가자 전원이 화합을 상징하는 대형 글자를 함께 완성하며 일정을 마무리한다.

한글과컴퓨터재단 관계자는 "서로 다른 언어와 문화를 가진 가족들이 우리말로 하나가 되는 자리를 재단의 첫 공식 행사로 열게 돼 매우 뜻깊다"라며 "기술로 한글을 지켜온 지난 30여 년의 철학을 바탕으로, 다문화 가정을 비롯해 더 많은 이들이 언어의 장벽 없이 소통하고 문화를 누릴 수 있도록 따뜻한 나눔을 이어가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com