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[핌in현장] '맨 끝줄 소년' 최민식 "최현욱 아니면 '이강' 떠오르지 않을 정도"

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  • 넷플릭스가 24일 서울에서 드라마 '맨 끝줄 소년' 제작발표회를 열었다.
  • 실패한 작가이자 교수 허문오가 맨 끝줄 소년 이강의 천재성을 발견하며 집착하게 되는 서스펜스를 그린다.
  • 김규태 감독과 최민식·최현욱은 문학적 깊이와 배우들의 호흡을 강조하며 26일 공개작에 대한 기대를 당부했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

26일 오후 5시 넷플릭스에서 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최민식과 최현욱이 서스펜스 드라마를 통해 특별한 사제 관계를 그린다.

넷플릭스 '맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 '허문오'가 강의실 맨 끝줄 소년 '이강'의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 배우 최민식(왼쪽부터), 최현욱, 김규태 감독이 24일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 드라마 '맨 끝줄 소년' 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 넷플릭스 드라마 '맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 '허문오'가 강의실 맨 끝줄 소년 '이강'의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마이다. 2026.06.24 yeawon2@newspim.com

24일 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서는 '맨 끝줄 소년' 제작발표회가 진행됐다. 이 자리에는 김규태 감독, 배우 최민식, 최현욱이 참석했다.

연출을 맡은 김규태 감독은 작품을 선택한 이유로 대본의 흡인력을 꼽았다.

김 감독은 "처음 대본을 읽었을 때 굉장히 빠른 속도로 읽었다. 6부작 대본을 끊지 않고 계속 넘겨가며 읽은 적이 거의 없었다"며 "문체 자체가 상황이나 인물의 감정을 쉽고 간결하게 전달하면서도 다음 이야기가 궁금해지게 만드는 힘이 있었다"고 말했다.

이어 "대중적인 재미와 문학적인 깊이를 동시에 갖춘 작품이라고 생각했다. 그래서 연출을 결정하게 됐다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 배우 최민식(왼쪽)과 최현욱이 24일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 드라마 '맨 끝줄 소년' 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.06.24 yeawon2@newspim.com

최민식 역시 작품이 가진 문학적 분위기에 끌렸다고 밝혔다. 그는 "원작이 있는 작품이라는 이야기를 듣고 바로 대본을 요청했다"며 "문학적 향기가 나는 작품이 그리웠다"고 말했다.

이어 "대중적이고 오락적인 작품들도 많지만, 이 작품은 시청자들이 스스로를 대입해보고 생각할 여지를 준다"며 "극 중 허문오를 보면서 '내 이야기 아닌가' 하고 뜨끔할 수도 있을 것"이라고 전했다.

이강 역을 맡은 최현욱은 작품 합류 이유로 김규태 감독과 최민식을 꼽았다.

최현욱은 "이 작품의 가장 큰 매력은 감독님과 최민식 선배님이었다"며 "대본도 그 자리에서 순식간에 읽어 내려갈 정도로 몰입감이 있었다"고 말했다.

이어 "이강은 절제된 모습 속에서도 다양한 면을 보여줄 수 있는 인물이다. 그 점이 매력적으로 다가왔다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 배우 최현욱이 24일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 드라마 '맨 끝줄 소년' 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.06.24 yeawon2@newspim.com

김규태 감독은 두 배우에 대한 깊은 신뢰를 드러냈다.

먼저 최민식에 대해 "감독으로서 정말 행복한 순간이었다. 언젠가는 꼭 함께 작업해보고 싶었던 배우"라며 "현장에서 분위기를 유쾌하게 만들고, 순수한 아이 같으면서도 해탈한 어른 같은 면모를 동시에 지녔다"고 말했다.

이어 "배우로서의 삶과 현장을 즐기는 분이라 닮고 싶었다. 연기는 말할 필요도 없지만 팬으로서 아티스트의 공연을 직관하는 기분이었다"며 "모니터링을 하면서 짜릿했고, 전율이 많이 돋았다"고 극찬했다.

최현욱에 대해서는 "이강이라는 인물은 순수함과 이중성이 공존하는 묘한 캐릭터"라며 "최현욱의 눈빛 자체가 서스펜스였다. 차분하고 고요하지만 뭔가 일이 일어날 것 같은 분위기를 만들어냈다"고 평가했다.

또 "현장에서는 묵묵히 있다가도 촬영이 시작되면 폭발적인 에너지를 보여줬다"며 "젊은 배우임에도 굉장히 성숙한 모습이 인상적이었다. 앞으로 어디까지 성장할지 기대되는 배우"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 배우 최민식이 24일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 드라마 '맨 끝줄 소년' 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.06.24 yeawon2@newspim.com

최민식, 최현욱 두 사람의 인연은 오디션 현장에서 시작됐다. 최민식은 "이강 역할 오디션 당시 현장에 참관했다"며 "요즘 젊은 배우들을 잘 몰라서 어떤 친구들이 오는지, 날 것의 느낌을 보고 싶었다"고 말했다.

이어 "감독과 조감독, 프로듀서 등이 상의한 끝에 최현욱으로 의견이 모였다"며 "'최민식이 직접 캐스팅했다'는 이야기는 사실이 아니다"라고 웃으며 말했다.

최민식은 "오디션이 끝난 뒤 식사를 하자고 했는데 현욱이가 자기가 사겠다고 하더라. 함께 밥을 먹었다"고 당시를 떠올렸다.

최현욱은 "내 또래 배우들은 대부분 최민식 선배님의 작품을 보며 자랐다"며 "오디션 때 선배님 앞에서 연기하는 것이 굉장히 떨렸지만 준비한 것을 최대한 보여주려 했다"고 회상했다.

촬영 현장에서의 호흡도 남달랐다. 최현욱은 "선배님께서 물까지 챙겨주시면서 이끌어주셨다"며 "말뿐 아니라 많은 것을 배웠던 현장이었다"고 말했다. 이어 "덕분에 내가 준비한 것 이상을 보여줄 수 있었고, 티키타카도 정말 좋았다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 배우 최민식(왼쪽 두번째부터)이 24일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 드라마 '맨 끝줄 소년' 제작보고회에서 발언을 하고 있다. 2026.06.24 yeawon2@newspim.com

최민식 역시 최현욱에 대한 신뢰를 드러냈다. 그는 "이 드라마는 최현욱의 연기에 어떻게 리액션하느냐에 따라 잘 굴러가겠다고 생각했다"며 "이강은 모든 인물을 쥐고 흔드는 중심축 같은 존재"라고 설명했다.

이어 "특히 허문오는 이강에게 휘둘리는 인물이다. 그래서 현욱이의 연기를 놓치지 않고 캐치하려고 노력했다"며 "촬영을 하면 할수록 이강이라는 역할에 다른 배우는 떠오르지 않을 정도였다"고 극찬했다.

끝으로 김규태 감독은 "좋은 성과가 났으면 좋겠다. 열심히 만들었고 과정 자체가 행복했던 작품이며 퀄리티적인 부분에서도 만족도가 높은 작품"이라며 작품에 대한 애정을 드러냈다. 

최민식은 "일기를 쓰는 듯한 기분으로 감상해 주시면 좋겠다. 작품의 성격상 개운치만은 않을 테지만 생각할 여지가 많은 작품"이라고 말했다.

최현욱은 "열심히 달려온 작품이다. 재미있으니 많은 기대와 관심, 시청 부탁드린다"며 시청을 당부했다.

'맨 끝줄 소년'은 오는 26일 오후 5시 오직 넷플릭스에서 공개된다.

moonddo00@newspim.com

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