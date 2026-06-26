LG, 경찰청·적십자와 폭력 피해 아동·청소년 지원 나선다

AI 핵심 요약beta
- LG가 26일 경찰청·적십자사와 폭력 피해 아동 지원 MOU를 체결했다
- LG는 6억원을 기탁하고 피해 아동·청소년 회복을 돕기로 했다
- 생계비·가정방문·심리지원 등 전국 단위 지원 체계를 구축한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
생계비·심리회복 프로그램 제공…가구당 최대 300만원 지원
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG가 경찰청, 대한적십자사와 함께 폭력 피해 아동·청소년의 일상 회복 지원에 나선다.
LG와 경찰청, 대한적십자사는 26일 서울 서대문구 경찰청에서 '폭력 피해 아동·청소년 긴급 지원'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
LG는 사업 추진을 위해 6억원의 성금을 기탁한다. 경찰청이 폭력 피해 아동·청소년을 발굴하면 대한적십자사가 피해 상황에 맞는 회복 프로그램을 제공하는 방식이다.
경제적으로 어려운 피해 가정에는 가구당 최대 2개월간 300만원 이내의 생계비 등을 지원한다. 취약계층에는 가정방문과 기초 물품 지원, 심리 회복 프로그램도 제공한다.
이번 사업은 기존 지역 단위 지원 사업을 전국 단위로 확대 개편한 것이다. LG는 연간 지원 규모를 두 배로 늘리고 경찰청, 대한적십자사와 협력을 강화해 피해 아동·청소년 지원 체계를 구축할 계획이다.
LG는 지난 2019년부터 지난해까지 관련 사업에 총 20억원을 지원했다.
syu@newspim.com