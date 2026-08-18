해군1함대, '을지 자유의 방패' 관·군·경 항만방호훈련

AI 핵심 요약beta
- 해군 1함대가 18일 동해항서 통합 항만방호훈련을 했다
- 적 잠수함 침투와 특수작전부대 침투 상황을 가정했다
- 관·군·경 협조로 대잠작전과 차단작전을 전개했다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 해군 1함대사령부는 18일 동해항과 동해상에서 '2026 을지 자유의 방패(UFS·Ulchi Freedom Shield)' 연습의 일환으로 관·군·경 통합 항만방호훈련을 실시했다고 밝혔다.
이번 훈련은 동해지역 유관 부대 및 기관 간의 긴밀한 협조 체계를 구축하고 이를 토대로 견고한 통합 항만방호태세를 확립하기 위해 진행됐다. 훈련에는 해군 1함대를 포함해 육군 23경비여단, 동해해양경찰서, 동해지방해양수산청, 동해경찰서, 동해세관 및 동해 어선안전조업국 등이 참여했다.
훈련은 동해 해상에서 적 잠수함이 침투하는 상황을 가정해 시행됐다. 1함대는 신고를 접수한 후 통합 항만방호 전력을 강화하고 해상 경계 태세를 격상시켰다. 이어 현장에 입체 전력을 긴급 투입해 적 잠수함 탐색을 진행했으며 발견 후 통합 항만방호 전력 간 협동 대잠작전을 효과적으로 수행했다.
이후 적 특수작전부대원이 동해항 내로 침투한 상황을 설정하고 1함대는 부대 출입 통제를 강화한 가운데 유관 부대 및 기관과 협력해 신속히 침투세력을 탐지하고 제압했다.
이 과정에서 1함대는 유관기관들과 긴밀히 협력해 신속한 작전을 전개했다. 또한 육군 23경비여단 및 동해경찰서와 함께 침투세력이 도주하지 못하도록 합동 차단선을 구축하는 등 제압작전의 완전성을 높였다.
이진성 중령 항만방어대대장은 "이번 관·군·경 통합 항만방호훈련을 통해 유관부대 및 유관기관과의 긴밀한 공조체계를 구축할 수 있었다"며 "앞으로도 지역 내 통합 방위 태세 강화와 견고한 통합 항만방호태세 확립을 위해 노력할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com