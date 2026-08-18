수출입은행, 콜롬비아 지진 피해 구호 성금 1억원 전달

구호물자 공급·긴급 구호활동 활용
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국수출입은행(수은)이 최근 강진으로 큰 피해를 입은 콜롬비아 이재민 지원을 위해 대한적십자사에 구호 성금 1억원을 기부했다. 후원금은 현지 긴급 구호와 이재민 지원에 활용될 예정이다.
수은은 18일 최근 콜롬비아에서 발생한 규모 7.4 지진으로 피해를 입은 이재민을 돕기 위해 대한적십자사에 1억원을 후원했다고 밝혔다.
후원금은 구호물자 공급과 현지 이재민 긴급 지원, 구호 현장 운영 등에 사용될 예정이다. 콜롬비아는 이번 강진과 잇따른 여진으로 5만명 이상의 이재민이 발생하는 등 큰 피해를 입었다.
한편 수출입은행은 콜롬비아 민간 상업은행인 방코 데 옥시덴테(Banco de Occidente)에 1억달러 규모의 전대금융 한도를 설정해 우리 중소·중견기업의 K-바이오 수출 확대도 지원하고 있다.
전대금융은 수출입은행이 해외 금융기관에 자금을 공급하면 해당 금융기관이 한국 기업의 현지 수입업체에 대출을 제공하는 금융 지원 방식이다.
peterbreak22@newspim.com