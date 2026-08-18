벤츠코리아, 부분변경 S-클래스·마이바흐 S-클래스 출시

AI 핵심 요약beta
- 벤츠코리아가 18일 더 뉴 S클래스와 마이바흐 S클래스를 출시했다
- 사전계약 누적 2500대를 넘었고 금주 말부터 인도한다
- S클래스는 전면 개선됐고 한정판·팝업 행사도 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아가 부분변경 '더 뉴 S-클래스'와 '더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스'를 국내 출시하고 금주 말부터 고객 인도를 시작한다.
벤츠코리아는 지난 5월 18일부터 사전계약을 진행한 결과 18일 기준 두 모델의 누적 계약이 2500대를 넘어섰다고 밝혔다.
더 뉴 S-클래스는 차량 구성 요소의 50% 이상을 새롭게 개발하거나 개선했다. 디자인과 안락함, 주행·안전 기술 전반을 강화했으며 MB.OS 기반 최신 MBUX를 적용해 인포테인먼트와 주행 보조, 편의 기능을 통합했다.
국내 고객을 위해 티맵 오토와 LG유플러스 라이브TV+, 지니뮤직, 밀리의서재 오디오북 등도 지원한다.
벤츠코리아는 출시를 기념해 S 450 4MATIC Long AMG 라인 'AMG 라인 플러스 에디션'과 S 500 4MATIC Long '스파클링 블랙 에디션'을 각각 140대 한정 판매한다.
오는 21일부터 29일까지는 현대백화점 판교점에서 두 모델을 전시하는 팝업 이벤트도 진행한다.
chanw@newspim.com