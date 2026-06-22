메르세데스-벤츠, 신형 S-클래스 로드쇼 개시

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠 코리아가 22일 신형 S-클래스 로드쇼를 시작했다고 밝혔다
- 신형 S-클래스는 8월 4일까지 전국 전시장에서 체험 프로그램과 함께 전시된다고 했다
- 신형 S-클래스는 6개 모델·2종 한정판으로 구성됐고 올해 3분기 공식 출시 예정이라고 했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아가 신형 S-클래스의 로드쇼를 22일부터 시작한다고 밝혔다.
로드쇼는 수원과 부산 해운대 전시장을 시작으로 8월 4일까지 전국 18개 이상의 공식 전시장에서 진행된다. 각 전시장에서는 차량 도슨트 투어 등 고객 참여 프로그램을 운영한다.
신형 S-클래스는 지난 5월 18일 사전 계약을 시작한 이후 1750대 이상의 계약을 기록했다. 메르세데스-벤츠 코리아는 공식 출시 전 고객들이 차량의 디자인, 디지털 경험, 성능을 직접 확인할 수 있도록 이번 로드쇼를 마련했다.
신형 S-클래스는 메르세데스-벤츠 운영체제(MB.OS)를 기반으로 직관적이고 개인화된 디지털 경험을 제공한다. 개선된 파워트레인과 첨단 주행 보조 기술을 탑재했다.
라인업은 S 350 d 4MATIC, S 450 4MATIC, S 450 4MATIC Long 익스클루시브, S 450 4MATIC Long AMG 라인, S 500 4MATIC Long, S 580 4MATIC Long 등 6개 모델로 구성됐다. 가격은 부가세 포함 1억 5400만원부터 2억7000만원 까지다.
출시를 기념해 2종의 한정판도 선보인다. S 450 4MATIC Long AMG 라인 'AMG 라인 플러스 에디션'과 S 500 4MATIC Long '스파클링 블랙 에디션'으로 각각 140대씩 판매된다.
사전 계약은 전국 65개 공식 전시장에서 진행 중이며, 온라인 세일즈 플랫폼인 메르세데스-벤츠 스토어에서도 차량 상담 신청이 가능하다. 신형 S-클래스는 올해 3분기 국내 공식 출시 예정이다.
y2kid@newspim.com