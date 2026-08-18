아파트 주차장서 승용차 옹벽 아래 추락…80대 운전자 부상

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 18일 오전 9시23분께 사하구 당리동 한 아파트 주차장에서 A(80대)씨가 몰던 승용차가 주차돼 있던 다른 승용차를 들이받은 뒤 약 5m 높이의 옹벽 아래로 떨어졌다.
이 사고로 A씨는 부상을 입고 인근 병원으로 옮겨졌다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.
경찰은 사고 당시 A씨가 음주 운전은 아닌 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
ndh4000@newspim.com
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 18일 오전 9시23분께 사하구 당리동 한 아파트 주차장에서 A(80대)씨가 몰던 승용차가 주차돼 있던 다른 승용차를 들이받은 뒤 약 5m 높이의 옹벽 아래로 떨어졌다.
이 사고로 A씨는 부상을 입고 인근 병원으로 옮겨졌다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.
경찰은 사고 당시 A씨가 음주 운전은 아닌 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
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