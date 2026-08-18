왕이 중국 외교부장 5년 만에 방한...한반도 정세 등 논의

AI 핵심 요약beta
- 왕이 중국 외교부장이 19일 한국을 방문한다.
- 한중 외교장관회담은 19일 공식 만찬과 함께 열린다.
- 11월 APEC 앞두고 관계 복원과 교류를 점검한다.
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이재명 대통령 예방, 위성락 실장 면담도 예정
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 왕이(王毅) 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 19∼20일 한국을 방문한다고 외교부가 18일 공식 발표했다.
박두순 외교부 대변인은 18일 정례 브리핑에서 왕 부장이 조현 외교부 장관의 초청에 따라 방한한다고 밝히고 "양 장관은 19일 한·중 외교장관회담과 공식 만찬을 통해 양국 관계, 한반도 정세와 지역 및 국제 문제 등 상호 관심사에 대해 심도 있는 의견을 교환할 예정"이라고 말했다.
왕 부장이 한국을 방문하는 것은 2021년 9월 이후 약 5년 만이다. 또 한·중 외교장관회담은 지난해 9월 조 장관의 중국 방문으로 베이징에서 개최된 이후 11개월여 만이다.
박 대변인은 "이번 회담은 11월 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 한·중 관계 전면 복원의 성과를 점검하고 다음 단계와 고위급 교류 준비를 본격화하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.
왕 부장은 한·중 외교장관회담 이후 20일 청와대를 방문해 위성락 국가안보실장과 오찬 회동을 갖고 이재명 대통령을 예방할 예정이다.
opento@newspim.com