BMW 모토라드, 어드벤처 모터사이클 '뉴 F 450 GS' 사전예약

AI 핵심 요약beta
- BMW 모토라드가 18일 뉴 F 450 GS 사전예약을 시작했다.
- 420cc 엔진과 48마력 성능으로 온·오프로드 주행을 지원했다.
- 익스클루시브·GS 트로피 출시, 예약자에 롤 백을 증정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW의 모터사이클 부문인 BMW 모토라드가 프리미엄 어드벤처 모터사이클 'BMW 뉴 F 450 GS'의 국내 사전예약을 시작한다.
BMW 모토라드는 18일 오후 2시부터 오는 9월 7일까지 BMW 모토라드 샵 온라인을 통해 뉴 F 450 GS의 사전예약을 진행한다고 밝혔다.
뉴 F 450 GS는 온로드와 오프로드를 모두 아우를 수 있도록 개발된 모델이다. 새롭게 개발한 420cc 직렬 2기통 엔진은 최고출력 48마력, 최대토크 4.4kg·m를 발휘한다.
공차중량은 178kg이며 전·후륜 서스펜션에는 각각 180mm의 작동 범위를 확보했다. 이를 통해 일상적인 도심 주행부터 장거리 투어링, 가벼운 오프로드까지 폭넓게 활용할 수 있도록 했다.
외관에는 BMW GS 라인업을 상징하는 비크 디자인을 적용했다. 전면부에는 상위 모델 R 1300 GS의 디자인 요소를 반영한 X자 형태의 풀 LED 주간주행등을 배치했다. 6.5인치 TFT 디스플레이와 USB-C 충전 소켓, 열선 그립 등 편의사양도 갖췄다.
주행 보조 기능으로는 클러치 조작 없이 변속할 수 있는 시프트 어시스턴트 프로와 ABS 프로, 다이내믹 트랙션 컨트롤(DTC), 다이내믹 브레이크 컨트롤(DBC) 등이 기본 적용된다. 레인·로드·엔듀로·엔듀로 프로 등 4가지 라이딩 모드도 지원한다.
국내에는 '익스클루시브'와 'GS 트로피' 2개 트림으로 출시된다. GS 트로피에는 클러치 레버를 조작하지 않고 출발할 수 있는 이지 라이드 클러치(ERC)를 비롯해 스포츠 서스펜션, 랠리 윈드실드, 알루미늄 엔진 가드가 추가된다.
사전예약 고객에게는 40L 용량의 BMW 모토라드 롤 백을 제공한다. BMW 파이낸셜 서비스 금융상품을 이용해 출고할 경우 10만원 상당의 모바일 주유권도 지급한다.
chanw@newspim.com