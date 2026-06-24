성평등가족부·경찰청, 여성폭력 대응 정책협의체 출범

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스토킹·교제폭력 등 상시 협력체계 구축

피해자 보호 강화·현장 대응 역량 제고 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 스토킹·교제폭력 등 여성폭력 대응을 강화하기 위해 경찰청과 국장급 정책협의체를 구성하고 오는 25일 정부서울청사에서 첫 회의를 연다고 24일 밝혔다.

이번 정책협의체는 여성폭력 대응 과정에서 관계기관 간 협력을 정례화하기 위해 마련됐다. 성평등부와 경찰청은 그동안 사안별로 협의해 왔지만, 최근 스토킹과 교제폭력이 살인 등 강력범죄로 이어지는 사례가 잇따르고 여성폭력 양상도 복잡해지면서 보다 체계적인 대응 필요성이 커졌다고 설명했다.

성평등가족부 현판식. [사진 = 뉴스핌DB]

정책협의체는 차관 주재 회의를 반기별 1회, 국장급 실무회의를 분기별 1회 여는 것을 원칙으로 운영된다. 다만 주요 사건이 발생하거나 긴급 현안이 생길 경우에는 수시로 회의를 열어 대응 방안을 논의할 계획이다.

첫 회의는 정구창 성평등부 차관 주재로 열린다. 회의에는 성평등부 안전인권정책관과 경찰청 형사국장, 여성안전학교폭력대책관 등 양 기관 국장급 관계자가 참석한다.

주요 논의 안건은 스토킹·교제폭력 등 여성폭력 대응 체계 전반의 협력 강화다. 구체적으로는 잠정조치 등 피해자 보호조치 강화를 위한 협력, 스토킹·교제폭력 고위험 징후 안내문 홍보, 친밀관계폭력 특성을 반영한 현장 대응 역량 강화 등이 다뤄진다.

디지털 성범죄와 성매매, 인신매매 피해자 보호·지원 강화 방안도 논의 대상에 포함됐다. 성평등부는 경찰청과의 협의체를 통해 피해자 보호와 지원 체계를 지속적으로 점검하고, 현장 대응 과정에서 필요한 제도 개선 사항도 함께 살펴볼 방침이다.

정구창 성평등부 차관은 "스토킹·교제폭력 등 여성폭력에 효과적으로 대응하기 위해서는 관계기관 간 긴밀한 협력이 중요하다"며 "성평등부와 경찰청이 정책협의체를 통해 피해자 보호와 지원, 현장 대응 방안을 지속적으로 점검하고 협력을 강화함으로써 국민이 안심할 수 있는 사회안전망을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

성폭력·디지털성범죄·가정폭력·교제폭력·스토킹 등으로 도움이 필요한 경우 여성긴급전화1366에서 365일 24시간 상담과 긴급보호를 받을 수 있다.

jane94@newspim.com