가상자산 피싱 범죄 선제 차단 빗썸, 경찰청 표창

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악성앱 정보 실시간 연계 '워치리스트' 운영 성과 인정

거래 차단·이상거래 탐지로 투자자 보호 체계 고도화

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 빗썸이 경찰청과의 공조를 통해 가상자산 피싱 범죄를 선제적으로 차단하며 투자자 보호 성과를 입증했다.

빗썸은 피싱 피해 예방에 기여한 공로를 인정받아 경찰청으로부터 감사장을 수령했다고 5일 밝혔다.

김현진 빗썸 투자자보호실장(왼쪽)과 오창배 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장이 감사장 전달식 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=빗썸]

이번 수상은 경찰청과의 실시간 공조 체계를 기반으로 한 선제적 대응 성과가 반영된 결과다. 빗썸은 올해 3월부터 경찰청 통합대응단이 제공한 악성 앱 설치자 정보를 자사 회원 데이터와 연계해 '주의 대상(워치리스트)'으로 관리하는 시스템을 운영하고 있다.

이를 통해 이상거래가 탐지된 이용자 66명을 경찰에 실시간으로 통보했으며, 약 8억 원 규모의 피싱 피해를 사전에 차단한 것으로 집계됐다.

구체적으로 악성 앱 감염 이후 기관 사칭 범죄에 노출돼 1억5000만원 상당의 가상자산을 매수·출금하려던 이용자의 거래를 차단한 사례가 있다.

또한 금융사기범에 속아 신규 계정을 개설하고 8890만원을 송금하려던 이상거래를 탐지해 이른바 '셀프감금' 피해를 예방하기도 했다.

빗썸은 경찰청과의 협력을 기반으로 데이터 공유 체계를 강화하는 한편, 자체 보안 시스템 고도화에도 속도를 내고 있다.

현재 원격제어 앱이 탐지될 경우 거래를 자동 제한하는 시스템을 운영 중이며, 악성 앱 탐지 시 경고 및 서비스 이용 제한이 이뤄지는 추가 보안 기능도 개발하고 있다.

이와 함께 '정보보호의 날 캠페인'과 '금융사기 예방 캠페인' 등을 통해 이용자 보안 인식 제고에도 나서고 있다.

peterbreak22@newspim.com