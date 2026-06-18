[장욱희의 중장년 취업에세이] 삼성도 배우는 AI, 중장년 구직자 준비하고 있나?

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

최근 삼성그룹이 전 관계사의 모든 업무에 인공지능(AI)을 도입하겠다는 'AI 대전환'을 선언했다. 연구개발(R&D)부터 생산, 마케팅, 경영지원까지 전 업무 영역에 AI를 적용하고, 임직원 대상 AI 교육도 대폭 확대할 계획이라고 한다. 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 생성형 AI를 전사적으로 활용하는 체계도 구축하고 있다.

필자는 이 기사를 보며 문득 이런 생각이 들었다. '삼성도 AI를 배우는데, 중장년 구직자는 준비하고 있는가?' 최근 중장년 구직자들을 만나보면 "AI 때문에 일자리가 사라질 것 같다"라며 불안해한다.

장욱희 경사노위 전문위원.

실제 50대 후반의 A 씨 사례가 그렇다. 그는 대기업 출신으로 제조업 분야에서 30년 넘게 근무한 뒤 퇴직했다. 여러 기업에 도전했지만, 재취업은 생각보다 쉽지 않았다. 그러던 중 중장년 재취업 교육 과정에서 생성형 AI 활용법을 접하게 됐다. 처음에는 단순히 궁금해서 시작했다고 한다. 그러나 얼마 지나지 않아 그는 AI를 자신의 재취업 준비 과정에 적극적으로 활용하기 시작했다.

자신이 공략하고자 하는 기업의 사업 내용을 꼼꼼히 분석하고, 채용 공고를 핵심 부분만 요약했다. 그리고 예상 면접 질문을 만들어 보는 데도 AI를 활용했다. 면접 답변을 연습할 때 AI에게 "당신이 00기업의 면접관이라면 어떤 질문을 하겠는가?"라고 질문을 했다.

그가 말했다. "AI가 재취업을 시켜주는 것은 아니었습니다. 하지만 혼자 준비할 때보다 훨씬 제 경력을 객관적으로 평가하고 점검할 수 있었습니다." 6개월 뒤 그는 중소기업 생산관리 직무에 재취업했다. 물론 합격의 이유는 AI 때문만은 아니다. 그러나 AI를 활용하면서 자신의 경력을 정리하고 지원하고자 하는 기업에 전달하는 능력이 분명히 달라졌다고 말했다.

[라스베이거스=뉴스핌] 김아영 기자 = 용석우 삼성전자 영상디스플레이사업부장 사장이 CES 2026 '더 퍼스트룩' 프레스 콘퍼런스에서 연설을 하고 있다. 2026.01.05 aykim@newspim.com

최근 채용시장은 빠르게 변하고 있다. 기업들은 AI 전문가만 찾는 것이 아니다. 자신의 업무에 AI를 활용할 수 있는 사람을 찾고 있다. 삼성 역시 AI를 단순한 기술이 아니라 일하는 방식을 바꾸는 도구로 바라보고 있다. AI 전담 조직을 신설하고 임직원 교육을 확대하는 이유도 여기에 있다.

이는 중장년 구직자에게도 중요한 메시지를 준다. 앞으로는 "AI를 기술적으로 잘 아느냐"보다 "AI를 어떻게 활용할 수 있느냐"가 경쟁력이 될 가능성이 높다. 따라서 중장년 구직자는 AI를 활용해 다음과 같은 취업 준비를 효과적으로 할 수 있다.

첫째, 경력기술서 작성이다. 예를 들어 30년 이상의 경력을 한 장으로 정리하는 것은 쉽지 않다. AI는 자신의 경험을 직무 중심으로 정리하는 데 도움을 줄 수 있다.

둘째, 면접 준비다. 지원 기업과 직무를 입력하면 예상 질문을 생성하고 답변 방향을 점검할 수 있다. 사전 면접 시뮬레이션이 가능하다.

셋째, 퇴직 이후 직업 탐색이다. 개인의 경력과 강점을 입력하면 새로운 직무나 산업을 탐색하는 데 실질적인 도움을 받을 수 있다.

그러나 여기서 중요한 점이 있다. AI는 답을 주는 도구가 아니라 질문을 더 잘하게 만드는 도구에 가깝다. 많은 중장년이 AI에게 '퇴직 이후 무슨 일을 해야 할까요?'라고 묻는다. 하지만 더 중요한 질문은 이것이다. '내가 지금까지 해온 경험을 어떻게 활용할 수 있을까?'이다.

중장년취업사관학교. [서울시50플러스재단 제공]

AI는 질문에 대한 부분을 정리하는 데 도움을 줄 수는 있다. 그러나 최종 선택까지 인간을 대신할 수는 없다. 필자는 최근 노동시장의 변화를 보며 하나의 흐름을 느낀다. 과거에는 정보 접근 격차가 문제였다. 어떤 채용 공고를 알고 있는지가 경쟁력이었다.

그러나 지금은 상황이 달라졌다. 정보는 넘쳐난다. AI도 다량의 정보를 제공한다. 결국 문제는 정보를 얼마나 잘 해석하고 활용하느냐에 달려 있다. 삼성이 AI 대전환을 선언한 이유도 결국 같은 맥락일 것이다. AI를 사용하는 기업과 사용하지 않는 기업의 경쟁력 차이가 벌어질 수밖에 없기 때문이다.

중장년 재취업 준비도 마찬가지다. AI가 당신의 경력을 사람처럼 총체적으로 평가하는 것은 아니다. 입력된 정보만을 기초로 평가한다. 결국 중요한 것은 수십 년 동안 쌓아온 차별화된 경험이다. 다만 이제는 그 경험을 AI라는 새로운 도구를 통해 더 효과적으로 정리하고 전달할 수 있는 시대가 됐다.

삼성도 배우고 있다. 어쩌면 지금 중장년 구직자에게 필요한 것은 AI를 두려워하는 것이 아니라 자신의 경험에 AI라는 새로운 날개를 달아보는 일인지도 모른다. 늦지 않았다. 지금부터 AI를 공부하고 재취업 준비에도 적용해 봐라.

[라스베이거스=뉴스핌] 김아영 기자 = 소비자가 미국 라스베이거스 베스트바이 매장에서 삼성전자 AI 가전을 구경하고 있다. 2026.01.10 aykim@newspim.com

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 여가부 산하 한국청소년상담복지개발원 비상임 이사로 활동 중이다.