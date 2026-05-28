[장욱희의 중장년 취업에세이] 배달 가방을 멘 중장년들, 플랫폼 노동시장으로 들어가는 사람들

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

최근 중장년 구직자를 만나 보면 예전과 다른 장면을 마주하게 된다. 재취업 준비를 하는 50대 중장년이 배달 플랫폼 일을 병행하고 있고, 퇴직 이후 생업과 재취업 준비를 동시에 이어가기 위해 대리운전이나 플랫폼 기반 단기 업무를 시작하는 사례도 적지 않다.

한 지인은 최근 이런 이야기를 했다. "실제로 라이더 일을 해 보니, 젊은 청년들만 있는 게 아닙니다. 중장년도 꽤 많습니다."

이 말은 지금 노동시장의 변화를 상징적으로 보여준다. 과거에는 중장년이 노동시장 밖으로 밀려나면 선택지가 제한적이었다. 그러나 최근에는 플랫폼 기반 노동시장이 중장년이 다시 진입할 수 있는 또 하나의 통로 역할을 하기 시작했다.

물론 플랫폼노동이 안정적인 일자리라고 말하기는 어렵다. 수입의 변동성도 크고, 사회안전망 역시 여전히 충분하지 않다. 그럼에도 현장에서는 플랫폼노동을 단순한 생계형 노동만으로 보기 어려운 사례들이 늘어나고 있다.

장욱희 경사노위 전문위원.

최근 만난 50대 초반의 A 씨 사례도 비슷했다. 그는 제조업 현장에서 25년 넘게 근무하다 구조조정 이후 퇴직했다. 처음에는 정규직 재취업만을 목표로 구직 활동을 이어갔지만, 시간이 길어질수록 심리적 부담이 커졌다고 한다.

그는 이렇게 말했다. "처음 몇 달은 괜찮았는데, 시간이 길어지니까 낮과 밤이 바뀌고 생활 리듬 자체가 무너지더군요. 특히 출근하던 시간에 갈 곳이 없다는 사실이 가장 힘들었습니다."

이후 그는 생계 목적도 있었지만, 무엇보다 다시 움직이기 위해 배달 플랫폼 일을 시작했다. 처음에는 단순 아르바이트 정도로 생각했다. 그러나 매일 일정 시간 밖으로 나와 움직이고 사람들을 만나면서 무너졌던 생활 리듬을 조금씩 회복하기 시작했다.

그 과정에서 예상하지 못했던 변화도 생겼다. 지역 상권 구조와 물류 흐름에 대한 감각이 생겼고, 이후 물류센터 운영지원 계약직 면접 기회를 얻게 됐다. 현재 그는 중소 물류기업에서 운영지원 업무를 맡고 있다.

중장년 A 씨는 이렇게 말했다. "배달 일을 평생 하겠다는 생각은 아니었습니다. 다만 멈춰 있던 저를 조금씩 다시 움직이게 만든 건 맞습니다."

이 사례는 플랫폼노동을 단순히 '불안정 노동'이라는 하나의 시각만으로 설명하기 어려운 이유를 보여준다. 누군가에게는 생계 수단이지만, 또 다른 누군가에게는 노동시장과 다시 연결되는 첫 번째 경험이 되기도 한다.

GS25는 오는 19일부터 서울·경기와 6대 광역시 일부 지역 내 약 1000개 점포에서 24시간 배달 서비스를 시작한다고 밝혔다. 사진은 배달기사가 배달 물건을 받고 있는 모습. [사진=GS리테일 제공]

최근 플랫폼 노동시장에는 중장년 유입이 점점 늘어나고 있다. 배달, 대리운전, 플랫폼 기반 단기 업무뿐 아니라 숨고, 크몽 같은 재능 매칭 플랫폼을 통해 자신의 경험과 기술을 활용하는 사례도 나타난다.

특히 중장년에게 플랫폼노동이 가지는 장점은 진입장벽이 상대적으로 낮다는 점이다. 정규직 채용처럼 긴 공백 기간이나 연령 제한이 직접적인 장애물이 되지 않는 경우가 많다. 무엇보다 "최근까지 노동시장에서 움직이고 있었는가?"를 중요하게 보는 최근 노동시장 흐름과도 연결된다.

실제 최근 기업들은 공백 기간 자체보다 현재 노동시장과 얼마나 연결되어 있는지를 더 중요하게 보는 경향이 강해지고 있다. 이런 측면에서 플랫폼노동 경험은 단순한 수입 이상의 의미를 가지기도 한다.

앞으로는 플랫폼노동 경험이 단순 생계 활동에서 끝나지 않도록 연결하는 정책도 중요해질 것으로 보인다. 예를 들어 일정 기간 플랫폼노동 경험을 가진 중장년에게 물류, 고객관리, 운영지원 등 연관 직무로의 직업훈련과 경력전환 프로그램을 연계하는 방식도 고민할 필요가 있다.

특히 정부가 강조하는 'AI 전환'과 '노동시장 안전망 강화' 정책 역시 단순 지원금 중심을 넘어, 변화된 노동시장 안에서 중장년 구직자가 다시 경력을 연결할 수 있도록 돕는 방향으로 이어질 필요가 있다.

물론 플랫폼노동에는 분명한 한계도 존재한다. 소득이 일정하지 않고, 장시간 노동 위험도 있다. 사고 위험이나 사회보험 사각지대 문제도 여전히 남아 있다. 따라서 플랫폼노동이 장기적으로 중장년 재취업의 정답이 될 수는 없다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 정부가 상위 10대 치킨 프랜차이즈를 대상으로 매장 및 배달 주문 메뉴판에 조리 전 닭고기 무게를 고지해야 되는 '치킨 중량표시제'를 실시한 15일 서울 시내의 한 치킨매장 앞으로 시민들이 오가고 있다. 2025.12.15 choipix16@newspim.com

그러나 중요한 것은 지금 노동시장이 빠르게 변화하고 있다는 점이다. 정규직 중심 노동시장만으로 모든 중장년의 재취업 문제를 해결하기 어려운 시대가 되고 있다. 과거에는 "어느 회사에 다니는가?"가 중요했다면, 이제는 "지금 어떤 방식으로든 일과 연결되어 있는가?"가 더 중요해지는 흐름이 나타나기 때문이다.

누군가는 플랫폼노동이 안정적이지 못하다고 한다. 그 말도 틀리지 않다. 그러나 또 누군가에게는 무너졌던 생활 리듬을 회복하고, 다시 사회와 연결되는 첫 번째 일이 되기도 한다.

중장년 재취업에서 중요한 것은 완벽한 출발이 아니다. 사회와 연결되기 시작하는 경험 그리고 '나도 아직 일을 할 수 있는 사람'이라는 감각을 회복하는 과정 자체가 중요한 시대가 되고 있다.

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 여가부 산하 한국청소년상담복지개발원 비상임 이사로 활동 중이다.