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2026.05.21 (목)
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[장욱희의 중장년 취업에세이] 장기실직 중장년 다시 노동시장으로 돌아오려면?

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  • 장욱희 박사는 중장년 장기실직 문제와 재취업 사례를 소개하며 노동시장 재진입 중요성을 강조했다.
  • 정부와 지자체는 국민취업지원제도, 중장년내일센터, 일경험·유연근무·사회공헌·돌봄 전환 등 맞춤형 재취업 지원을 강화하고 있다.
  • 장기실직 중장년에게는 혼자 버티지 말고 경력 재설계, 완벽한 일자리 집착보다 작은 일경험부터 다시 움직이는 실행력이 필요하다고 조언했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

퇴직 이후 오래 쉬었다고 끝난 것은 아니다. 그러나 중장년 구직자들이 구직기간이 길어지면 다음과 같이 말한다. "퇴직 이후 처음에는 몇 달 쉬는 줄 알았습니다." "막상 6개월 이상 시간이 길어지니까 재취업 준비를 다시 시작하는 게 더 어려워졌습니다."

실제 중장년에게 장기실직은 단순히 일자리가 없는 상태와는 다른 의미로 다가온다. 시간이 점점 길어질수록 경제 문제를 넘어 생활 리듬, 자신감, 대인 관계까지 함께 무너지는 경우가 많다.

특히 최근 노동시장은 AI 기반 채용 확대, 경력직 중심 채용, 수시 채용 증가, 프로젝트형 업무 확대 등으로 인해 중장년 구직자의 측면에서 체감하는 재취업 준비의 난이도가 훨씬 높아졌다.

장욱희 경사노위 전문위원.

그렇다고 해서 대안이 없는 것은 아니다. 최근 정부 정책은 장기실직 상태의 중장년을 다시 노동시장으로 연결하는 방향으로 이동하고 있다.

50대 중반의 A 씨는 제조업 현장에서 25년 넘게 근무하다 구조조정 이후 퇴직했다. 처음에는 금방 재취업할 수 있을 것 같았다. 하지만 시간이 길어질수록 상황은 달라졌다. 채용 공고를 찾고 열심히 지원했지만, 연락이 거의 없고 면접에서 반복적으로 탈락했다.

그는 상담 과정에서 이렇게 말했다. "처음에는 정말 열심히 구직활동을 했는데 시간이 지나니까 사람 만나는 것도 꺼려지더군요."

변화가 생긴 것은 중장년 대상 전직지원 프로그램에 참여한 이후였다. 단순히 채용 정보만을 제공받은 것이 아니라 경력을 체계적으로 정리하고 현재 노동시장 기준으로 재취업 전략을 재구성하는 과정을 거쳤다.

생산관리 경험, 협력업체 조정 경험, 안전관리 대응 경험 등을 정리한 뒤 재취업 공략을 중소기업 운영지원 분야로 설정했다. 이후 단기 프로젝트형 계약직으로 먼저 현장에 들어갔고, 현재는 중견기업 생산지원 직무로 재취업에 성공했다.

이 사례는 중장년 장기실직자에게 중요한 점 하나를 보여준다. 노동시장 안으로 다시 들어가는 과정은 심리적으로 회복하는 과정이 된다는 점이다. 즉 재취업에 성공하면 그 많던 고민과 스트레스는 한 방에 날아간다.

1일 오전 청와대 영빈관에서 열린 '2026 노동절 기념식'에서 노동조합, 청년, 여성, 중장년, 프리랜서, 이주노동자, 장애인 노동자가 '노동존중과 상생, 좋은 일터에 대한 바람이 담긴 노동의 목소리 낭독'을 하고 있다. [사진=KTV]

최근 정부 정책 역시 이 흐름과 맞닿아 있다. 고용노동부는 중장년 대상 재취업 지원을 확대하고 있다. 국민취업지원제도는 일정 요건 충족 시 구직촉진수당과 취업지원 서비스를 제공한다. 그리고 중장년내일센터를 통해 경력 설계, 전직 상담, 직업훈련 연계 서비스를 지원하고 있다. AI 역량 강화 교육과 디지털 전환 훈련도 확대되는 흐름이다. 특히 최근 정책 흐름에서 눈에 들어오는 부분은 단순 지원보다 노동시장 '재진입 구조'를 강화하고 있다는 점이다. 직업훈련, 경력 설계, 전직지원, 일 경험, 재취업 연계를 개인별 맞춤형으로 제공한다.

2026년 주요 개편 내용을 좀 더 살펴보면 다음과 같다. 중장년이 자격증 취득이나 직업훈련을 마친 후 기업에서 1~3개월간 일경험을 쌓을 수 있도록 지원해 준다. 그리고 일회성 취업 지원이 아닌, AI 기반 경력 진단부터 훈련, 일경험, 취업 안착까지 개인 맞춤형 고용서비스를 제공한다.

최근 지방자치단체들도 중장년 재취업과 고용안정 정책을 확대하고 있다. 예를 들어 인천시는 지역 뿌리산업 기업에 신규 취업하는 중장년에게 취업지원금을 지급하며, 중장년의 직무능력을 비영리기관에서 재취업 역량을 키울 수 있도록 사회공헌활동도 지원한다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 31일 오후 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 '2026년 중견기업 일자리 박람회' 채용 공고 게시대를 구직자들이 보고 있다. 2026.03.31 kunjoo@newspim.com

전북특별자치도는 주 24시간에서 35시간까지 유연근무제 형태로 50세 이상 중장년을 채용한 관내 기업에 경상운영비를 지원한다. 또한 저출산 여파로 어린이집이 폐원하여 실직한 중장년 여성을 대상으로 시니어 돌봄 등 새로운 유망 직종으로 재취업을 돕는 맞춤형 프로그램을 운영한다.

실제 장기 실직 이후 재취업에 성공하는 중장년 구직자를 만나보면 공통점이 있다. 첫째, 장기간 혼자 버티지 않는다. 둘째, 기존 경력만을 고집하지 않고 현재의 노동시장에 자신을 최대한 맞추려 노력한다. 셋째, 완벽한 일자리를 찾기보다 노동시장 안으로 우선 들어가는 일 경험을 만든다.

상당수 중장년 구직자는 좋은 일자리가 나타날 때까지 무조건 기다려야 한다고 생각한다. 하지만 현실에서는 그 기다림이 오히려 공백을 더 길게 만드는 경우도 많다.

따라서 장기실직 중장년에게 필요한 것은 거창한 재취업 전략보다 다시 움직이려는 작은 실행력이 더 필요하다. 예를 들어 단기 프로젝트, 계약직, 직무훈련, 공공형 일 경험, 중소기업 현장 경험 등이 경력을 연결하는 출발점이 되기도 한다.

중장년의 장기 실직은 절대 가볍지 않은 문제다. 그러나 분명한 변화도 있다. 과거처럼 개인이 혼자 버텨야 하는 구조에서 이제는 정부정책과 전직지원 서비스가 통합적으로 제공되기 시작했다는 점이다. 정부 정책이 곧 일자리를 보장해 주는 것은 아니다. 다만 다시 노동시장으로 들어갈 수 있는 계단을 만들어줄 수 있다.

중장년 장기 실직자에게 중요한 것은 다시 조금이라도 움직이기 시작하는 순간이다. 완벽한 기회보다 일하는 감각을 회복하려는 작은 시도와 경험이 훨씬 소중하다.

오늘 하루만이라도 조금 움직여 보자. 집 밖으로 나와 지인을 만나고 정부가 제공해 주는 관련 기관으로 발걸음을 해보는 건 어떨까? 

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 31일 오후 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2026년 중견기업 일자리 박람회'에서 한 구직자가 서류를 정리하고 있다. 2026.03.31 kunjoo@newspim.com

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 여가부 산하 한국청소년상담복지개발원 비상임 이사로 활동 중이다.

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삼성전자 DS 성과급 1인 평균 6억 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설하기로 잠정 합의했다. 지급 상한을 따로 두지 않기로 하면서 사업성과 산정 기준과 실제 실적에 따라 메모리사업부 임직원의 성과급이 연봉 1억원 기준 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다는 관측이 나온다. 21일 업계에 따르면 삼성전자와 초기업노동조합 삼성전자지부는 전날 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 서명했다. 합의안은 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하면서 DS부문에 별도의 특별경영성과급을 신설하는 내용을 담고 있다. [수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(가운데), 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com 특별경영성과급 재원은 노사가 합의해 선정한 사업성과의 10.5%로 정했다. 지급률 상한은 두지 않는다. 성과급 재원 배분은 DS부문 전체 기준 40%, 사업부 기준 60%로 나눠 이뤄진다. 공통 조직 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 정했다. ◆ 상한 없어진 DS 보상…메모리 직원 6억 가능성 이번 합의안의 핵심은 성과급 상한 폐지다. 기존 OPI는 연봉의 최대 50%까지 지급되는 구조였지만, 새로 도입되는 DS부문 특별경영성과급은 지급 한도를 두지 않는다. 사업성과를 영업이익으로 가정할 경우 메모리사업부 임직원에게 돌아가는 성과급 규모는 크게 늘어날 수 있다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치를 300조원 안팎으로 놓고 계산하면, DS부문 특별경영성과급 재원은 약 31조5000억원 규모가 된다. 이 가운데 40%인 약 12조6000억원은 DS부문 전체 임직원에게 배분된다. DS부문 임직원 수를 약 7만8000명으로 보면 사업부와 관계없이 1인당 약 1억6000만원이 돌아가는 구조다. 나머지 60%인 약 18조9000억원은 사업부별 성과에 따라 배분된다. 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업부가 적자로 인해 사업부 배분에서 제외된다고 가정할 경우, 이 재원은 메모리사업부(약 2만8000명)와 공통 조직(약 3만명)에만 돌아가게 된다. 노사가 합의한 '1 대 0.7'의 지급률 비율을 적용해 계산하면, 메모리사업부 임직원은 1인당 약 3억8000만원, 공통 조직은 약 2억7000만원을 추가로 받게 되는 구조다. 메모리사업부 임직원이 기존 OPI로 연봉의 50%를 받을 경우 연봉 1억원 기준 약 5000만원이 더해진다. 이 경우 특별경영성과급과 OPI를 합친 총 성과급은 1인당 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다. 다만 이는 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산이다. 합의서상 사업성과 산정 기준이 최종적으로 어떻게 정해지는지, 실제 실적이 어느 수준에서 확정되는지에 따라 지급액은 달라질 수 있다. ◆ 적자 사업부도 보상…2027년부터 차등 적용 비메모리 등 적자 사업부도 일정 수준의 성과급을 받을 수 있다. 합의안에 따르면 적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 적용받는다. 다만 이 기준은 1년 유예돼 2027년분부터 적용된다. 올해는 적자 사업부에도 DS부문 공통 배분 재원에 따른 성과급이 지급될 가능성이 있다. 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산에서는 비메모리 부문 임직원도 최소 1억6000만원가량의 성과급을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 특별경영성과급은 현금이 아닌 자사주로 지급된다. 세후 금액 전액을 자사주로 주고, 지급 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있다. 나머지 3분의 1씩은 각각 1년, 2년간 매각이 제한된다. DS부문 특별경영성과급 제도는 향후 10년간 적용된다. 2026년부터 2028년까지는 매년 DS부문 영업이익 200조원 달성, 2029년부터 2035년까지는 매년 DS부문 영업이익 100조원 달성이 조건이다. 임금 인상률은 평균 6.2%로 정해졌다. 기본인상률 4.1%, 성과인상률 평균 2.1%를 합친 수치다. 노사는 사내주택 대부 제도 도입과 자녀출산경조금 상향에도 합의했다. 자녀출산경조금은 첫째 100만원, 둘째 200만원, 셋째 이상 500만원으로 오른다. DX부문과 CSS사업팀에는 상생협력 차원에서 600만원 상당의 자사주를 지급하기로 했다. 협력업체 동반성장을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 별도로 발표할 예정이다. 다만 잠정 합의안이 최종 확정된 것은 아니다. 노조는 조합원 찬반투표를 거쳐 합의안 수용 여부를 결정할 예정이다. 찬반투표에서 과반 찬성이 나오면 임금협약은 최종 타결된다. kji01@newspim.com 2026-05-21 07:45
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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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