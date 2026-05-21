[장욱희의 중장년 취업에세이] 장기실직 중장년 다시 노동시장으로 돌아오려면?

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

퇴직 이후 오래 쉬었다고 끝난 것은 아니다. 그러나 중장년 구직자들이 구직기간이 길어지면 다음과 같이 말한다. "퇴직 이후 처음에는 몇 달 쉬는 줄 알았습니다." "막상 6개월 이상 시간이 길어지니까 재취업 준비를 다시 시작하는 게 더 어려워졌습니다."

실제 중장년에게 장기실직은 단순히 일자리가 없는 상태와는 다른 의미로 다가온다. 시간이 점점 길어질수록 경제 문제를 넘어 생활 리듬, 자신감, 대인 관계까지 함께 무너지는 경우가 많다.

특히 최근 노동시장은 AI 기반 채용 확대, 경력직 중심 채용, 수시 채용 증가, 프로젝트형 업무 확대 등으로 인해 중장년 구직자의 측면에서 체감하는 재취업 준비의 난이도가 훨씬 높아졌다.

장욱희 경사노위 전문위원.

그렇다고 해서 대안이 없는 것은 아니다. 최근 정부 정책은 장기실직 상태의 중장년을 다시 노동시장으로 연결하는 방향으로 이동하고 있다.

50대 중반의 A 씨는 제조업 현장에서 25년 넘게 근무하다 구조조정 이후 퇴직했다. 처음에는 금방 재취업할 수 있을 것 같았다. 하지만 시간이 길어질수록 상황은 달라졌다. 채용 공고를 찾고 열심히 지원했지만, 연락이 거의 없고 면접에서 반복적으로 탈락했다.

그는 상담 과정에서 이렇게 말했다. "처음에는 정말 열심히 구직활동을 했는데 시간이 지나니까 사람 만나는 것도 꺼려지더군요."

변화가 생긴 것은 중장년 대상 전직지원 프로그램에 참여한 이후였다. 단순히 채용 정보만을 제공받은 것이 아니라 경력을 체계적으로 정리하고 현재 노동시장 기준으로 재취업 전략을 재구성하는 과정을 거쳤다.

생산관리 경험, 협력업체 조정 경험, 안전관리 대응 경험 등을 정리한 뒤 재취업 공략을 중소기업 운영지원 분야로 설정했다. 이후 단기 프로젝트형 계약직으로 먼저 현장에 들어갔고, 현재는 중견기업 생산지원 직무로 재취업에 성공했다.

이 사례는 중장년 장기실직자에게 중요한 점 하나를 보여준다. 노동시장 안으로 다시 들어가는 과정은 심리적으로 회복하는 과정이 된다는 점이다. 즉 재취업에 성공하면 그 많던 고민과 스트레스는 한 방에 날아간다.

1일 오전 청와대 영빈관에서 열린 '2026 노동절 기념식'에서 노동조합, 청년, 여성, 중장년, 프리랜서, 이주노동자, 장애인 노동자가 '노동존중과 상생, 좋은 일터에 대한 바람이 담긴 노동의 목소리 낭독'을 하고 있다. [사진=KTV]

최근 정부 정책 역시 이 흐름과 맞닿아 있다. 고용노동부는 중장년 대상 재취업 지원을 확대하고 있다. 국민취업지원제도는 일정 요건 충족 시 구직촉진수당과 취업지원 서비스를 제공한다. 그리고 중장년내일센터를 통해 경력 설계, 전직 상담, 직업훈련 연계 서비스를 지원하고 있다. AI 역량 강화 교육과 디지털 전환 훈련도 확대되는 흐름이다. 특히 최근 정책 흐름에서 눈에 들어오는 부분은 단순 지원보다 노동시장 '재진입 구조'를 강화하고 있다는 점이다. 직업훈련, 경력 설계, 전직지원, 일 경험, 재취업 연계를 개인별 맞춤형으로 제공한다.

2026년 주요 개편 내용을 좀 더 살펴보면 다음과 같다. 중장년이 자격증 취득이나 직업훈련을 마친 후 기업에서 1~3개월간 일경험을 쌓을 수 있도록 지원해 준다. 그리고 일회성 취업 지원이 아닌, AI 기반 경력 진단부터 훈련, 일경험, 취업 안착까지 개인 맞춤형 고용서비스를 제공한다.

최근 지방자치단체들도 중장년 재취업과 고용안정 정책을 확대하고 있다. 예를 들어 인천시는 지역 뿌리산업 기업에 신규 취업하는 중장년에게 취업지원금을 지급하며, 중장년의 직무능력을 비영리기관에서 재취업 역량을 키울 수 있도록 사회공헌활동도 지원한다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 31일 오후 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 '2026년 중견기업 일자리 박람회' 채용 공고 게시대를 구직자들이 보고 있다. 2026.03.31 kunjoo@newspim.com

전북특별자치도는 주 24시간에서 35시간까지 유연근무제 형태로 50세 이상 중장년을 채용한 관내 기업에 경상운영비를 지원한다. 또한 저출산 여파로 어린이집이 폐원하여 실직한 중장년 여성을 대상으로 시니어 돌봄 등 새로운 유망 직종으로 재취업을 돕는 맞춤형 프로그램을 운영한다.

실제 장기 실직 이후 재취업에 성공하는 중장년 구직자를 만나보면 공통점이 있다. 첫째, 장기간 혼자 버티지 않는다. 둘째, 기존 경력만을 고집하지 않고 현재의 노동시장에 자신을 최대한 맞추려 노력한다. 셋째, 완벽한 일자리를 찾기보다 노동시장 안으로 우선 들어가는 일 경험을 만든다.

상당수 중장년 구직자는 좋은 일자리가 나타날 때까지 무조건 기다려야 한다고 생각한다. 하지만 현실에서는 그 기다림이 오히려 공백을 더 길게 만드는 경우도 많다.

따라서 장기실직 중장년에게 필요한 것은 거창한 재취업 전략보다 다시 움직이려는 작은 실행력이 더 필요하다. 예를 들어 단기 프로젝트, 계약직, 직무훈련, 공공형 일 경험, 중소기업 현장 경험 등이 경력을 연결하는 출발점이 되기도 한다.

중장년의 장기 실직은 절대 가볍지 않은 문제다. 그러나 분명한 변화도 있다. 과거처럼 개인이 혼자 버텨야 하는 구조에서 이제는 정부정책과 전직지원 서비스가 통합적으로 제공되기 시작했다는 점이다. 정부 정책이 곧 일자리를 보장해 주는 것은 아니다. 다만 다시 노동시장으로 들어갈 수 있는 계단을 만들어줄 수 있다.

중장년 장기 실직자에게 중요한 것은 다시 조금이라도 움직이기 시작하는 순간이다. 완벽한 기회보다 일하는 감각을 회복하려는 작은 시도와 경험이 훨씬 소중하다.

오늘 하루만이라도 조금 움직여 보자. 집 밖으로 나와 지인을 만나고 정부가 제공해 주는 관련 기관으로 발걸음을 해보는 건 어떨까?

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 31일 오후 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2026년 중견기업 일자리 박람회'에서 한 구직자가 서류를 정리하고 있다. 2026.03.31 kunjoo@newspim.com

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 여가부 산하 한국청소년상담복지개발원 비상임 이사로 활동 중이다.