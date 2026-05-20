대구시, 28~29일 1박 2일 '취업 캠프'…청년 취업 성공 돕는다

미취업 청년 대상 '청춘 JOB GO 취업 캠프' 취업 준비 전 과정 지원

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 지역 청년들의 취업 준비 역량을 강화하고 실질적인 취업 성공을 지원하기 위해 오는 28일부터 29일까지 1박 2일간 비슬산 아젤리아 유스호스텔에서 '청춘 JOB GO 취업 캠프'를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 캠프는 단순한 정보 제공 중심의 교육에서 벗어나 '자기 이해-직무 탐색-전략 수립-실전 대응'으로 이어지는 통합형 프로그램으로 운영된다. 청년 구직자가 스스로 취업 방향을 설정하고 취업 준비에 필요한 역량을 체계적으로 키울 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

캠프는 지역 미취업 청년 40명을 대상으로 진행되며 참가자들은 단기간 몰입형 과정을 통해 취업 역량을 집중적으로 높이게 된다. 주요 프로그램은 ▲개인별 강점과 약점을 분석하는 취업 SWOT 분석 ▲2026년 최신 채용 트렌드 및 동향 파악 ▲START 기법을 활용한 역량 중심 입사지원서 작성 ▲보이스 트레이닝 및 면접 시뮬레이션 등 실무 중심 콘텐츠로 구성된다.

대구는 청년 취업 고민을 1박 2일 취업 캠프로 돕는다.[사진=대구시] 2026.05.20 yrk525@newspim.com

특히 참가자들은 교육 종료 후 실제 취업 준비에 활용할 수 있는 자기소개서 초안과 개인별 목표 설정 워크시트 등을 마련하게 돼 구직 자신감을 높이고 취업 준비의 완성도를 높이는 데 도움을 받을 것으로 기대된다.

참가 신청은 현재 대구일자리포털에서 온라인으로 진행 중이며 대구 지역에 거주하는 만 19세에서 39세 이하 미취업 청년이라면 누구나 신청 가능하다. 자세한 사항은 대구시 원스톱일자리지원센터로 문의하면 된다.

박기환 대구광역시 경제국장은 "이번 캠프는 취업 준비에 막막함을 느끼는 청년들이 짧은 시간 동안 자신의 강점을 발견하고 실전 역량을 키울 수 있는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 지역 청년들이 변화하는 채용 환경에 능동적으로 대응하고 원하는 직무 분야에 진출할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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