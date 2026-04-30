[장욱희의 중장년 취업에세이] 해외 취업 새로운 물결…국내 한계 극복의 대안으로 주목

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

최근 예전과는 다른 질문을 자주 듣는다. "국내 취업이 쉽지 않은데, 해외 취업이 가능할까요?"

과거에는 해외 취업이 일부 청년층의 선택지로 여겨졌다. 그러나 최근에는 중장년 구직자들 사이에서도 이 질문이 점점 자연스러워지고 있다.

이 변화는 우연이 아니다. 국내 노동시장의 구조가 바뀌고 있기 때문이다. 중장년 구직자는 경력은 충분하지만 이를 활용할 수 있는 자리는 제한적이고 기업은 연차보다는 역할을 기준으로 사람을 찾는다.

이 과정에서 일부 중장년 구직자는 기존의 질문을 다음과 같이 바꾸기 시작했다. '국내에서 과연 재취업을 할 수 있을까?'에서 '퇴직 이후 나의 경력을 진정으로 필요로 하는 시장은 과연 어디에 있을까?'로 질문들은 결국 해외 취업으로 이어질 수 있다.

장욱희 경사노위 전문위원.

일반적으로 해외 취업은 개인이 모든 것을 준비해야 하는 영역처럼 보인다. 하지만 실제로는 정부와 공공기관을 중심으로 지원 체계가 구축되어 있다.

대표적으로 KOTRA는 해외 취업 지원 사업을 통해 구직자와 해외 기업을 연결하는 역할을 하고 있다. 이른바 'K-Move 사업'을 통해 채용 정보 제공, 매칭, 해외 취업 연계 프로그램 등을 운영한다. 또한 해외 일자리 정보를 통합 제공하는 월드잡플러스에서는 국가별 채용 정보, 직무, 비자 조건, 임금 수준까지 한 번에 확인할 수 있다.

노동부 역시 기존 청년 중심 정책에서 점차 확대하여 경력 활용형 해외 진출과 관련된 다양한 지원을 병행하고 있다. 중요한 점은 해외 취업이 더 이상 개인 차원의 도전이 아니라 일정 부분 정부의 지원 체계 안에서 준비할 수 있는 선택지로 바뀌고 있다는 점이다.

따라서 해외 취업의 성패는 접근 방식에서 갈린다. 중장년 구직자의 해외 취업은 대체로 세 가지 경로로 나뉜다.

첫째, 직무 기반 취업이다. 생산관리, 품질관리, 기술직, IT 등 경력이 명확하게 직무로 연결되는 경우다. 둘째, 현지 맞춤형 전환이다. 국내 경력을 그대로 적용하기보다 현지 산업 구조에 맞춰 일부 역할을 조정하는 방식이다. 셋째, 프로젝트 또는 창업형 진출이다. 취업이 아니라 사업이나 프로젝트 형태로 시장에 진입하는 경우다.

40대 후반의 한 구직자는 국내 제조업에서 오랜 기간 생산관리 업무를 맡아왔다. 퇴직 이후 재취업을 시도했지만, 결과는 쉽지 않았다. 여러 차례 지원을 반복하다 방향을 바꿨다. KOTRA 채용 정보를 통해 동남아 지역 생산관리 포지션에 지원했고 좋은 결과로 이어졌다. "국내에서는 나이를 먼저 보았는데, 해외에서는 경험을 먼저 보았다."라고 말했다. 현재 그는 현지 공장에서 생산라인 운영과 인력 관리를 맡고 있다.

이 사례가 보여주는 것은 같은 경력이라도 시장이 바뀌면 평가 기준이 달라진다는 점이다. 몇 가지 기준은 반드시 사전에 점검해야 할 필요가 있다.

경기도중장년일자리캠퍼스 포스터. [사진=경기도]

첫째, 경력이 직무로 설명되는가? 나라가 바뀌어도 통하는 것은 직함이 아니라 역할이다. 관리자가 아니라 해당 나라의 기업에서 무엇을 담당하며 업무를 성공적으로 수행할 수 있는 사람인가로 정리되어야 한다.

둘째, 언어는 좀 부족하더라도 현장 적응 능력이 있는가? 기본적인 의사소통은 필요하지만, 실제 현장에서는 문제 해결 경험이 더 중요한 평가 기준이 되는 경우가 많다.

셋째, 조건이 아니라 경력 경로로 접근하고 있는가? 처음부터 연봉이나 근무 조건을 기준으로 접근하면 선택지가 좁아진다. 현지 경험을 쌓는 과정으로 접근해야만 지속 가능성이 높아진다.

해외 취업은 더 이상 특별한 선택이 아니다. 노동시장의 변화 속에서 자연스럽게 등장한 또 하나의 경력 경로다. 국내 노동시장 안에서만 답을 찾던 시선에서 벗어나 중장년의 경력이 보다 잘 통할 수 있는 시장을 찾기 시작하는 순간 경력은 다시 살아난다.

해외 취업이 모든 사람에게 정답이 될 수는 없다. 그러나 분명한 점은 중장년의 경력은 생각보다 넓은 시장에서 활용될 수 있다는 것이다. 중장년 경력이 보다 잘 통하는 해외 시장도 대안이 될 수 있다.

이제 어디에 자신의 경력이 필요한가를 진지하게 고민할 시점이다.

[대구=김용락 기자] 2026.04.21 yrk525@newspim.com

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 여가부 산하 한국청소년상담복지개발원 비상임 이사로 활동 중이다.