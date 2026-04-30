서울시50플러스재단, 중장년취업사관학교 정규반 2차 모집

AI 핵심 요약beta
- 서울시50플러스재단이 30일 취업훈련 정규반 2차 모집을 시작했다.
- AI·디지털·기술직·사무직 11개 과정으로 300명을 선발한다.
- 출범 두 달 만에 867명 참여와 90% 수료율을 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울 거주 40~64세 대상 무료 참여…30일부터 접수
[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시50플러스재단은 30일 취업훈련 정규반 2차 모집을 시작한다. 이 재단은 출범 두 달 만에 867명 참여 및 90% 이상의 수료율을 기록했으며, 일부 과정에서 85.7%의 창업률을 달성했다고 밝혔다.
중장년취업사관학교는 인재 등록, 취업 상담, 훈련, 일자리 매칭, 사후 관리까지 전 과정을 데이터 기반으로 지원하는 서울시의 취업 서비스이다. 이 사업은 지난해 2월 출발하여, 다양한 프로그램을 운영 중이며, 신청자는 서울에 거주하는 40~64세 시민이다.
이번 2차 모집은 AI·디지털, 기술직, 사무직 분야에서 총 11개 과정으로 편성됐고, 총 300명을 선발할 예정이다. 모집은 높아진 현장 수요를 반영하고 있으며, 속성반과 탐색반은 연중 상시 운영된다.
AI·디지털 분야에서는 AI 에이전트 서비스 실무, AI 콘텐츠 강사 양성 및 AI 기반 소프트웨어 테스터 과정이 새롭게 개설됐다. 기술직 분야는 전기기능사, 소방안전관리자 자격 취득 과정과 지게차 관련 교육이 포함된다. 사무직 분야에서는 법률, 노무, 세무회계 사무원 과정이 추가되었다.
훈련 참여자는 맞춤형 취업 상담을 제공받아 개인의 상황에 맞는 지원을 받을 수 있다. 모집 관련 정보를 원한다면 일자리몽땅에서 확인 가능하다.
강명 서울시50플러스재단 대표이사는 "중장년취업사관학교가 높은 참여율을 기록하며 중장년 재취업 수요를 실감했다"며, "앞으로도 유망 직종을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
jycafe@newspim.com