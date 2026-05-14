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2026.05.14 (목)
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[장욱희의 중장년 취업에세이] 장애인 채용, 직무 중심으로 재편…디지털시대 새로운 기회

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AI 핵심 요약

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  • 정부와 공공기관이 장애인 채용을 의무·배려가 아닌 직무 중심으로 확대하고 있다.
  • 중장년 장애인 구직자는 과거 경력을 디지털·사무 등 현재 직무 언어로 재해석하고 지원제도를 적극 활용하는 것이 중요하다.
  • 장애인 재취업은 완벽한 일자리 대기가 아니라 경험과 역할을 다시 연결하며 먼저 행동에 나서는 과정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

장애인 채용은 특별한 사람들 이야기 아닌가요? 공공기관 일부만 해당하는 것 아닌가요? 장애인 구직자들을 만나 보면 이와 비슷한 이야기를 자주 듣는다.

하지만 최근 채용시장은 조금 다른 방향으로 움직이고 있다. 과거에는 장애인 채용을 '의무 고용'이나 '배려'의 관점으로 접근했다면 최근에는 실제 직무와 역할 중심으로 재편되는 흐름이 나타나고 있다.

특히 디지털 기반 업무가 늘어나면서 변화는 더 빨라지고 있다. 과거에는 현장 이동이나 물리적 제약 때문에 어려웠던 업무도 이제는 재택근무, 온라인 협업, AI 기반 업무 환경 확대로 접근 가능성이 높아지고 있다.

장욱희 경사노위 전문위원.

이 흐름은 정책에서도 확인된다. 대표적으로 인사혁신처는 2026년 중증장애인 국가공무원 경력경쟁 채용을 통해 총 70명을 선발한다고 발표했다. 직무를 자세히 살펴보았는데 행정, 기상, 사서, 연구 분야 등 23개 직무에서 채용이 진행된다. 단순 보조 업무가 아니라 실제 직무 중심 채용이라는 점이 특징이다.

과거에는 장애인 채용이 제한된 직무에 머물렀다면 최근에는 행정, 데이터, 연구, 디지털 기반 업무까지 확대되는 흐름이 분명하다. 이는 단순한 복지 정책이 아니라 노동시장 구조 변화와도 연결된다.

현장에서 만난 50대 중반의 장애인 구직자 A 씨 사례도 비슷했다. 그는 오랜 기간 제조업 현장에서 근무했는데 건강 문제로 퇴직 이후 재취업에 어려움을 겪고 있었다. 처음에 그는 '내가 할 수 있는 일이 많지 않다'라고 생각했다.

하지만 상담 과정에서 기존 경험을 다시 정리해 보니 상황이 달라졌다. 현장 생산 경험뿐만 아니라 작업 매뉴얼 관리, 안전관리 보조, 현장 데이터 정리 경험이 있었다. 이후 디지털 문서관리와 사무 행정 관련 직업훈련을 추가로 이수했고, 현재는 공공기관 위탁 운영 조직에서 행정 지원 업무를 수행하고 있다.

중장년취업사관학교. [서울시50플러스재단 제공]

그는 이렇게 말했다. "예전에는 현장에서 주로 몸으로 일했다면, 지금은 그간의 경험을 통해 다시 일하고 있습니다."

이 사례는 중요한 점 하나를 보여준다. 장애인 재취업의 핵심은 단순히 '가능한 일'만을 찾는 것이 아니라, 기존 경력을 현재 노동시장 기준으로 다시 해석하는 과정이라는 점이다.

최근 정부 정책도 비슷한 방향으로 움직이고 있다. 고용노동부와 한국장애인고용공단의 장애인 맞춤형 취업 지원, 직업훈련, 기업 연계 서비스를 확대하고 있다. 특히 디지털 및 사무 기반 직무와 재택근무형 일자리 연계가 강화되는 흐름이 나타난다.

또한 최근에는 장애인 대상 평생교육 및 디지털 교육 지원도 확대되고 있다. 교육부는 2026년 평생교육 이용권 사업에서 장애인 대상 지원을 별도로 운영하며 연간 교육비 지원을 확대하고 있다.

중요한 점은 장애인 채용 역시 이제는 단순 보호 중심이 아니라 '직무 적합성' 중심으로 이동하고 있다는 사실이다. 현장에서 실제로 재취업에 성공하는 장애인 구직자들을 보면 다음과 같은 공통점이 있다.

경기도중장년일자리캠퍼스 포스터. [사진=경기도]

첫째, 장애 자체보다 자신의 역할을 구체적으로 설명할 수 있다. 둘째, 과거 경험을 현재 직무 언어로 재정리한다. 셋째, 정부 정책과 지원기관을 적극적으로 활용한다.

특히 많은 장애인 구직자가 생각하지 못하는 부분이 있다. 바로 혼자 준비하려 한다는 점이다. 현재는 장애인 채용 지원 체계가 과거보다 훨씬 다양해졌다. 예를 들어 장애인고용공단 직업훈련, 공공기관 장애인 제한경쟁 채용, 디지털 기반 재택근무형 일자리, 맞춤형 취업 알선, 기업 연계 인턴 프로그램 등이 있다.

장애인 재취업은 여전히 쉽지 않다. 그러나 분명한 변화도 나타나고 있다. 과거처럼 자신이 할 수 있는 일이 제한된 노동시장이 아니라 경험과 역할을 중심으로 다시 연결되는 시장으로 조금씩 바뀌고 있다는 점이다.

중장년 장애인 구직자에게 지금 필요한 것은 완벽한 조건의 일자리를 기다리는 일이 아니다. 오히려 자신의 경험을 새롭게 정리하고 정부의 정책과 지원 체계를 활용하여 노동시장으로 다시 들어가려는 첫 번째 액션이 필요하다.

재취업은 결국 일 경험을 다시 연결하는 과정이다. 그리고 그 연결은 생각보다 가까운 곳에서부터 시작할 수 있다. 이제 장애인 채용은 배려의 문제가 아니라, 그들의 경험과 역할을 연결하는 문제로 바뀌고 있다.

필자가 면접관으로 임무를 수행했던 B 정부 기관에서 중증장애인 경력 채용시험의 면접 상황이 떠올랐다. 그녀는 면접관과 소통이 다소 어려웠으나 끝까지 최선을 다했다. 지금 즈음 상당 기간 경력이 되었으리라 생각된다.

당신도 늦지 않았다. 당당하게 재취업에 도전하기를 응원한다.

중장년 AI 역량교육 [사진=서울시]

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 여가부 산하 한국청소년상담복지개발원 비상임 이사로 활동 중이다.

 

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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