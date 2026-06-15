아홉 '슈가 하이', 국내외 차트 섭렵…아이튠즈 12개국 차트 진입

AI 핵심 요약beta
- 그룹 아홉이 12일 선공개곡 '슈가 하이'를 발표했다
- 해당 곡은 아이튠즈 12개국 톱 송 차트에 진입했다
- 멜론 핫100 24위 등 좋은 반응 속 7월 미니 3집을 준비 중이다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉이 선공개곡으로 글로벌 차트를 섭렵했다.
아홉의 미니 3집 선공개 디지털 싱글 '슈가 하이(Sugar High)'는 지난 12일 발매 후 필리핀, 싱가포르, 사우디아라비아, 홍콩, 아랍에미리트(UAE), 이스라엘, 카타르, 캐나다, 태국, 칠레, 말레이시아, 케이맨제도 등 총 12개 국가 및 지역의 아이튠즈 톱 송 차트에 진입했다.
뿐만 아니라 멜론 핫100 24위에 안착해 국내 주요 음원 차트에서도 존재감을 드러냈다.
'슈가 하이'는 브라질 퐁크 사운드를 K팝 스타일로 재해석한 하이텐션 트랙으로, 중독성 강한 훅과 질주하는 듯한 리듬, 강렬한 퍼포먼스가 특징이다.
앞선 앨범들을 통해 아홉은 내면의 감정과 성장 서사를 드러냈다면, 이번 신곡에서는 성장의 시간을 지나온 멤버들의 확장된 스펙트럼을 보여준다.
국내외 차트에서 청신호를 켠 아홉은 온, 오프라인을 넘나드는 컴백 프로모션도 펼쳤다. 이들은 음원 발매 당일 KBS2 '뮤직뱅크'를 통해 화려한 컴백 무대를 선보였다. 이어 아홉은 부산에서 스페셜 버스킹을 개최해 팬들과 시민들의 뜨거운 호응을 얻었고, 부산 서면과 대구 동성로 곳곳을 누비며 적극적인 신곡 홍보도 펼쳤다.
선공개곡으로 기분 좋은 출발을 알린 아홉은 오는 7월 세 번째 미니앨범 발매를 목표로 준비 중이다.
alice09@newspim.com