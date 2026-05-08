아홉, 日 대형 K팝 페스티벌 출격…K스타일 파티 무대 장식

AI 핵심 요약beta
- 아홉이 8일 F&F엔터테인먼트 발표로 9~10일 일본 K아레나 요코하마 K스타일 파티에 출연한다.
- 10일 마지막 날 무대에서 대표곡으로 현지 팬 분위기를 달군다.
- 30~31일 서울 블루스퀘어에서 데뷔 첫 아시아 투어 포문을 연다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉(AHOF)이 일본 대형 K팝 페스티벌 무대에 오른다.
8일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 아홉은 오는 9일과 10일 양일간 일본 K아레나 요코하마에서 개최되는 'K스타일 파티 2026'에 참석한다.
아홉은 10일 페스티벌의 대미를 장식하는 마지막 날 무대에 올라 팬들을 만난다. 'K스타일 파티'에 처음 함께하는 만큼, 이들은 현지 관객과 함께 호흡할 수 있는 대표곡들을 통해 현장 분위기를 뜨겁게 달굴 예정이다.
특히 아홉 특유의 청량하면서도 몽환적인 음악, 에너지 가득한 퍼포먼스로 페스티벌을 빛낼 것으로 보인다.
'K스타일 파티는 일본의 대표적인 한류 매체 K스타일 주최하는 대형 K팝 페스티벌이다. 올해는 아홉을 필두로 K팝을 대표하는 아티스트들이 대거 출연해 화려한 무대를 예고한다.
아홉은 '그곳에서 다시 만나기로 해'부터 '피노키오는 거짓말을 싫어해'까지 발표하는 곡마다 좋은 성적을 기록하며 국내외에서 주목받아 왔다.
최근에는 데뷔 1년도 채 되지 않아 주요 시상식에서 총 11관왕을 달성하며 멈춤 없는 상승 곡선을 보여주고 있다.
이들의 활약은 앞으로도 계속된다. 아홉은 오는 30일과 31일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 첫 아시아 투어의 포문을 연다. 이후 6월에는 신곡을 발표하면서 국내외 활동을 병행한다.
alice09@newspim.com