아홉, 성숙한 매력으로 변신…선공개곡 '슈가 하이' 티저 공개

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉(AHOF)이 선공개 싱글을 통해 성숙해진 매력을 뽐낸다.

아홉은 9일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 미니 3집의 선공개 디지털 싱글 '슈가 하이(Sugar High)' 티저를 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉의 선공개 디지털 싱글 '슈가 하이'의 티저 이미지. [사진=F&F엔터테인먼트] 2026.06.09 alice09@newspim.com

영상은 곡명인 '슈가 하이'가 주는 달콤하고 들뜬 분위기와 완벽하게 대비되는 모습이다. 속도감 있는 화면 전환과 멤버들의 거침없는 움직임이 더해져 박진감 넘치는 무드를 형성한다.

아홉 멤버의 강렬한 에너지로 완성된 퍼포먼스도 관전 포인트이다. 공중으로 높게 날아오르는 고난도 안무와 9명이 하나가 된 듯한 완벽한 대형의 칼군무가 깊은 몰입감을 안긴다.

무엇보다 소년티를 과감하게 벗어던진 아홉의 성숙한 매력은 앞으로 펼쳐질 새로운 챕터를 기대하게 만든다.

오는 12일 발매되는 선공개 디지털 싱글 '슈가 하이'는 아홉의 새로운 이미지를 만날 수 있는 곡이다. 전작이 성장의 시간과 내면의 감정을 담아냈다면, 이번에는 그 시간을 지나온 아홉의 성숙해진 태도와 한층 확장된 스펙트럼을 보여준다.

이 곡은 브라질 퐁크 사운드를 K팝 스타일로 풀어낸 하이텐션 트랙이다. 중독적인 훅과 질주하는 리듬, 강렬한 퍼포먼스가 맞물리며 곡 전체를 빠르게 끌어올린다.

아홉은 오는 7월 컴백하며, 이에 앞서 6월 12일 오후 6시 각 온라인 음원 사이트를 통해 선공개 디지털 싱글 '슈가 하이'를 발표한다.

alice09@newspim.com