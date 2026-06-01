아홉, 첫 아시아 투어 서울서 화려한 포문…미발매 신곡까지 깜짝 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아홉(AHOF)이 데뷔 후 첫 단독 투어의 시작을 성공적으로 알렸다.

아홉은 지난달 30, 31일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 '2026 아홉 1ST 투어 : 더 퍼스트 스파크 인 서울(2026 AHOF 1ST TOUR : THE FIRST SPARK IN SEOUL)'을 개최하고 팬들과 만났다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아홉 '더 퍼스트 스파크 인 서울' 무대. [사진=F&F엔터테인먼트] 2026.06.01 moonddo00@newspim.com

더 퍼스트 스파크'는 아홉이 데뷔 후 처음으로 갖는 아시아 투어다. 첫 번째 불꽃이라는 의미가 담긴 만큼 모든 걸 불태우겠다는 아홉의 각오처럼, 서울 공연은 뜨거움 그 자체였다. 아홉은 그간의 히트곡과 커버, 미발매 신곡까지 대거 공개하며 활활 타오르는 청춘의 열정과 에너지를 드러냈다.

공연은 포하(팬클럽명)와 멤버들의 추억이 깃든 무대로 막을 올렸다. 아홉은 '유니버스 리그' 경연곡인 '이그니션( IGNITION)'과 '위 레디(We ready)'로 시작부터 공연장을 장악했다.

첫 정식 콘서트로 팬들과 만나게 된 아홉은 "팬 콘서트가 아닌 정식 콘서트로 다시 만나게 돼 감회가 새롭다. 모든 걸 불태울 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 전하며 앞으로의 공연에 대한 궁금증을 높였다. 이어서 멤버들은 '우주 최고의 꼴찌'부터 '1.5x의 속도로 달려줘', '파랑 학교, 초록 잔디, 빨간 운동화'까지 잇달아 선보이며 팬들에게 아홉표 청량 3종 세트를 선물했다.

커버 무대도 공연의 또 다른 관전 포인트였다. 차웅기, 장슈아이보, 제이엘, 즈언은 아이브의 '뱅 뱅(BANG BANG)'을, 스티븐과 서정우, 박한, 박주원, 다이스케는 BTS의 '아이 니드 유(I NEED U)'를 재해석했다. 단체 커버곡으로는 엑소의 '럽 미 라잇(LOVE ME RIGHT)'을 선보이며 한층 성숙한 매력을 발산했다.

하이라이트는 미발매 신곡 무대다. 아홉은 6월 발매 예정인 '슈가 하이(Sugar High)'를 선공개하며 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 두 장의 미니앨범을 통해 청량하고 아련한 소년의 모습을 그려왔던 아홉. '슈가 하이'에서는 과감한 변신이 돋보였다. 특히 강렬한 비트와 파워풀한 퍼포먼스, 짙어진 남성미가 어우러진 무대에 팬들의 환호가 쏟아졌다.

공연 말미에는 데뷔곡 '그곳에서 다시 만나기로 해(Rendezvous)'를 통해 첫 시작의 의미를 되새겼다. 그뿐만 아니라 팬들을 위해 준비한 또 다른 미발매 신곡 '아워 스토리(Our Story)'도 최초로 공개하며 변치 않을 마음을 약속했다.

아홉은 소속사 F&F엔터테인먼트를 통해 "포하 덕분에 첫 아시아 투어의 시작을 행복하게 열 수 있었다. 공연 내내 보내주신 뜨거운 응원과 함성에 오히려 더 큰 에너지를 얻어 간다"며 "서울에서 함께 만들어준 소중한 추억을 간직하고 남은 도시에서도 아홉만의 에너지와 진심을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

서울 공연을 성공적으로 마친 아홉은 오는 25일 오사카와 27일 도쿄에서 '더 퍼스트 스파크' 열기를 이어갈 예정이다.

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