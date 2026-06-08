아홉, 7월 미니 3집으로 컴백…12일 선공개곡 '슈가 하이' 공개

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉(AHOF)이 7월 컴백을 앞두고 오는 12일 선공개 디지털 싱글로 분위기를 예열한다.

8일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 아홉은 오는 7월 세 번째 미니앨범을 발매하고 컴백 활동에 나선다. 이는 지난해 11월 발매한 두 번째 미니앨범 '더 패시지(The Passage)' 이후 약 8개월 만에 발표하는 신보다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉. [사진=F&F엔터테인먼트] 2026.06.08 alice09@newspim.com

미니앨범 발매에 앞서 오는 12일에는 선공개 디지털 싱글 '슈가 하이(Sugar High)'를 발표한다.

이는 아시아 투어 서울 공연을 통해 최초 공개된 곡으로, 멤버들의 다크한 매력과 강렬한 퍼포먼스를 만끽할 수 있어 팬들 사이에서 폭발적인 반응을 얻은 바 있다.

이날 아홉의 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 공개된 '슈가 하이' 포스터 역시 강렬한 인상을 남긴다.

깔끔한 화이트 배경 위로 선명한 레드 컬러의 타이틀 '슈가 하이'가 전면에 배치됐으며, 특히 붉은 가루가 흩날리는 연출은 마치 달콤한 기운이 퍼져나가는 듯한 분위기를 자아내 신곡에 대한 호기심을 드높인다.

지난해 7월 미니 1집 '후 위 아(WHO WE ARE)'로 데뷔한 아홉은 '더 패시지'를 연이어 선보이며 가파른 성장 곡선을 그렸다.

이를 입증하듯 이들은 데뷔 1년도 채 되지 않아 다양한 시상식에서 총 12관왕을 차지했고, 첫 아시아 투어도 성황리에 진행 중이다.

아홉의 미니 3집 선공개 디지털 싱글 '슈가 하이'는 오는 12일 오후 6시 각 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

alice09@newspim.com