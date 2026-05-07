아홉, 6월 신곡 발표…아시아 투어 서울 공연서 선공개

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉(AHOF)이 6월 신곡을 발표한다.

7일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 아홉은 오는 6월 신곡을 공개한다. 이는 지난해 11월 선보인 미니 2집 '더 패시지(The Passage)' 이후 약 7개월 만에 내놓는 신곡이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉. [사진=F&F엔터테인먼트] 2026.05.07 alice09@newspim.com

이에 앞서 아홉은 아시아 투어의 시작점인 서울 공연에서 신곡 2곡 무대를 선공개하는 파격 행보를 펼친다. 자신들을 기다려온 포하(공식 팬클럽명)에게 음악과 퍼포먼스를 가장 먼저 선보이며 다채로운 볼거리를 선사하고, 신곡 발표 예열에도 나선다는 계획이다.

베일에 싸인 신곡에 대한 기대감도 커진다. 그간 아홉은 '미완의 청춘'이라는 키워드 아래 청량함과 아련함을 담은 음악을 선보여 왔다.

특히 감성적인 서사와 그에 걸맞은 섬세한 퍼포먼스는 이들에게 있어서 빼놓을 수 없는 강점으로 자리했다. 매 활동 성장을 거듭하며 탄탄한 팀 서사를 구축해 온 만큼, 이번 신곡을 통해서는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 집중된다.

아홉은 오는 30일과 31일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 '2026 아홉 퍼스트 투어: 더 퍼스트 스파크(AHOF 1ST TOUR : THE FIRST SPARK)'의 첫발을 뗀다. 이어 이들은 내달 신곡 발표와 함께 본격적인 국내외 활동에 나서며 글로벌 영향력을 더욱 확장해 나간다.

아홉은 2025년 1월 종영한 SBS '유니버스 리그'로 결성된 그룹으로, 당초 F&F엔터테인먼트와 4년 전속계약을 체결한 바 있다.

F&F엔터테인먼트는 전속계약 연장에 대해 "현재 멤버 및 각 소속사와 그룹 활동 연장에 대해 긍정적인 논의를 이어가고 있다"면서 "구체적인 사항은 확정되는 대로 안내드리겠다"라고 밝힌 바 있다.

alice09@newspim.com