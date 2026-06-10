카카오뱅크 'AI 검색' 1년...이용자 500만명 넘겼다

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 10일 대화형 AI 이용자 500만명을 돌파했다고 밝혔다.
- AI검색은 이체·모임통장·투자정보 등으로 기능을 넓혀 맞춤형 금융정보를 제공했다.
- 정책자금 문의가 가장 많았고 연령대별로 기본상품·자산관리 등 질문 유형이 뚜렷이 갈렸다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 대화형 AI 서비스 이용자가 출시 1년 만에 500만 명을 넘었다고 10일 밝혔다.
지난해 5월 출시한 'AI 검색'은 금융 계산, 이체, 금융정보 확인 등으로 기능을 확대했다. 국내 금융권 최초로 이체와 모임통장 서비스에 AI를 적용했다.
이용자 수는 출시 3개월 만에 100만 명, 6개월 만에 200만 명, 8개월 만에 300만 명을 기록했다. 출시 이후 1분마다 약 10명이 새롭게 서비스를 이용한 셈이다.
지난 4월 시스템 개편으로 투자 정보와 카드 혜택 검색 기능을 추가했다. 개편 이후 주식과 펀드 등 투자 정보 검색 이용자가 일 평균 10배 이상 증가했다. 서비스는 이용자의 투자 이해도를 분석해 국내외 주식 시세, 배당 정보, 포트폴리오 분석 등 맞춤형 정보를 제공한다.
답변 만족도는 90% 이상이고 대화 중 이탈률은 약 1% 수준이다. 고객이 가장 많이 한 질문은 '고유가피해지원금'(44만 건)과 '민생회복소비쿠폰'(17만 건) 등 정책자금 관련 문의였다.
연령대별로 이용 패턴이 달랐다. 10~30대는 입출금통장, 파킹통장, 청약통장 등 기본 금융상품 관련 질문이 많았고, 40~60대 이상은 주식, 정책자금, 투자상품 등 자산관리 관련 문의가 2배 이상 많았다.
romeok@newspim.com