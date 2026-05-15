카카오뱅크, 새희망홀씨·햇살론 금리 인하 단행

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 15일부터 서민금융상품 금리를 인하했다
- 새희망홀씨 금리를 0.30%p, 햇살론은 0.75%p 내렸다
- 최저 연 4%대 중반 금리로 금융취약계층 부담을 줄인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크가 15일부터 금융취약계층의 이자 부담을 완화한다고 밝혔다.
카카오뱅크는 이날부터 새희망홀씨(새희망홀씨)와 햇살론 등 취급 중인 서민금융상품의 금리를 인하한다고 했다.
카카오뱅크는 서민·금융 취약계층의 금융애로 해소 및 금융 부담 경감에 기여하기 위해 지난해 9월부터 새희망홀씨 취급을 개시했다. 또, 기존의 햇살론15와 햇살론뱅크는 '햇살론 일반', '햇살론 특례' 상품으로 출시해 운영 중이다.
우선 카카오뱅크는 새희망홀씨의 금리를 0.30%p 인하하며, 햇살론 금리도 0.75% 인하해 제도권 금융 이용에 어려움을 겪는 금융 소비자를 지원할 예정이다.
새희망홀씨는 소득이 적거나 신용이 낮아 은행에서 대출받기 어려웠던 금융 소비자를 위한 서민 맞춤형 상품으로 은행 자체 재원 기반의 무보증 신용대출이다.
이번 금리 인하를 통해 카카오뱅크는 새희망홀씨, 햇살론을 최저 기준 연 4% 중반의 금리로 공급해 서민금융 지원 활성화에 나설 계획이다.
카카오뱅크 관계자는 "경제적 어려움을 겪고 있는 차주의 금융 부담을 덜어드리고자 금리를 인하했다"며 "앞으로도 경쟁력 있는 금리와 편의성을 바탕으로 중·저신용자, 금융이력 부족자 등 금융 취약계층에 대한 포용금융 실천에 앞장서겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com