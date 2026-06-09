전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.09 (화)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

카카오뱅크, 금융 거래 전후 흐름 분석해 사기 예측…AI 금융사기 탐지 모델 적용

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 카카오뱅크는 9일 금융사기 위험 예측 AI '시퀀스 모델'을 개발해 이상거래탐지시스템에 적용했다고 밝혔다.
  • 시퀀스 모델은 거래 전후 행동 흐름과 기기 변경, 시간 간격 등 맥락을 종합 분석해 보이스피싱 모집계좌·기기 양도 등 신종 금융사기를 정밀 탐지했다.
  • 카카오뱅크는 시범 도입 후 금융사기 예방이 월 4.4배 늘고 탐지 비중이 49.8%에 달하자 모델을 고도화해 복잡한 금융사기에 선제 대응할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 어텐션 메커니즘 통해 다양한 행동 단서 연결해 판단

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 금융 거래 전후 행동 흐름을 종합 분석해 금융사기 위험도를 예측하는 AI 기반 금융사기 탐지 모델인 '시퀀스 탐지 모델(이하 시퀀스 모델)'을 개발해 자사 이상거래탐지시스템(이하 FDS)에 적용했다고 9일 밝혔다.

[사진= 카카오뱅크]

'시퀀스 모델'은 이체, 출금 등 단일 거래의 결과뿐만 아니라 거래 전후의 행동 맥락을 분석하는 AI 모델이다. 특히, AI의 '어텐션 메커니즘'을 통해 거래 발생 순서, 행동 간 시간 간격, 기기 변경 패턴 등 다양한 행동 단서를 유기적으로 연결해 판별한다. 이를 통해 정상 거래처럼 위장한 금융사기 시도를 보다 정밀하게 탐지할 수 있다.

고객의 행동이 개별 이벤트가 아닌 하나의 흐름으로 분석되는 방식이다. 예를 들어, 앱 접속과 거래가 이어졌다가 특정 시점에 활동이 멈춘 뒤 다시 재개되는 미세한 패턴까지 포착한다.

다수의 사례에서는 이러한 중단 시간이 보이스피싱 범죄자가 피해자를 설득하거나 추가 이체를 유도하는 과정과 맞물리는 경우가 많다. '시퀀스 모델'은 이런 행동 맥락을 종합 분석해 금융사기 위험도를 예측한다.

카카오뱅크는 지난해 11월 '시퀀스 모델'을 시범 도입해 FDS 모니터링을 통한 금융사기 예방 건수가 도입 이전에 비해 월 평균 4.4배 상승했음을 확인했다. 이후 본격 운영에 들어간 올해 1분기에는 카카오뱅크가 예방한 전체 금융사기 의심 사례에서 '시퀀스 모델'이 독자적으로 탐지한 비중이 49.8%에 달하는 성과를 기록했다.

실제 탐지 사례에서는 기존 FDS를 우회하려는 신종 금융사기 수법에 대한 대응 성과가 확인됐다. 최근 불특정 다수로부터 반복적으로 입금이 발생하지만 출금이 이루어지지 않는 '보이스피싱 모집계좌(대포통장)' 사례를 탐지했다.

기존에는 입금 후 빠른 인출이 없을 경우 식별이 어려웠지만, '시퀀스 모델'은 입금 패턴 및 시간대별 사용 데이터를 종합 분석해 해당 계좌를 보이스피싱 모집계좌로 분류했다. 이로 인해 피해 자금이 범죄 조직으로 최종 편취되기 전에 예방 조치를 취할 수 있었다.

또한, 휴대전화를 변경한 뒤 기기를 범죄 조직에 양도하는 '기기 양도' 의심 사례도 탐지해 해당 거래를 사전에 차단했다. '시퀀스 모델'은 이체 직전 발생한 기기 변경과 이후 이어진 앱 이용 및 거래 흐름을 종합 분석해 이상 징후를 포착했다. 기존 룰 기반 체계만으로는 거래 패턴이 과거 정상 거래와 유사해 정상 거래로 인식될 가능성이 있었으나, 신속한 대응으로 피해금 편취를 사전에 차단할 수 있었다.

카카오뱅크는 '시퀀스 모델'을 지속 발전시켜 FDS 체계를 더욱 지능화하고, 점차 복잡해지는 금융사기 수법에 선제적으로 대응할 계획이다.

카카오뱅크는 "이번 시퀀스 모델 개발과 도입으로 특정 시점의 이상 거래 판단을 넘어, 전후 행동 흐름을 기반으로 한 이상 거래 예측이 가능해졌다"며 "앞으로도 끊임없는 기술 연구개발을 통해 더욱 교묘해지는 금융 범죄에 선제적으로 대응하고 안전한 금융 환경을 조성하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
사진
카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동