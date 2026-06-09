[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...반도체주 이틀째 반등·마이크론·퀄컴·브로드컴↑

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 9일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 주요 반도체 종목들이 이틀째 반등세를 이어가며 강세를 나타내고 있다.

지난주 브로드컴(AVGO)의 실적 전망 실망으로 촉발됐던 AI(인공지능) 반도체주 매도세가 진정되는 가운데, 미국과 이란 간 긴장 완화 기대에 국제유가가 하락하면서 위험자산 투자심리가 개선된 영향이다.

특히 마이크론(MU), 퀄컴(QCOM), 브로드컴 등 최근 급락했던 AI 인프라 관련 종목을 중심으로 저가 매수세가 유입되면서 반도체 업종 전반이 반등을 시도하는 모습이다.

마이크론 로고 [사진=블룸버그]

◆ 마이크론·퀄컴 강세…반도체주 이틀째 반등

이날 개장 전 거래에서 ▲마이크론(MU)은 5% 상승했다.

마이크론은 지난주 이틀 동안 약 20% 급락했지만 전날 10% 가까이 반등한 데 이어 이날도 강세를 이어가고 있다.

▲퀄컴(QCOM)은 2.6% 올랐다.

퀄컴 역시 지난 금요일 11% 급락한 이후 이틀 연속 반등세를 기록 중이다. ▲브로드컴(AVGO)도 1% 이상 상승했고 ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 1% 넘게 올랐다.

반도체 업종 전반을 추종하는 밴에크 반도체 ETF(SMH)는 1.8% 상승했다.

시장에서는 브로드컴의 실적이 AI 투자 둔화를 의미한다기보다는 높아진 시장 기대치를 충족시키지 못한 결과라는 평가가 나오고 있다.

특히 AI 데이터센터 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가 등 핵심 성장 동력은 여전히 유효하다는 분석이 힘을 얻고 있다.

◆ AI 투자 기대 여전…오픈AI·스페이스X 주목

AI 투자 열기는 여전히 식지 않고 있다.

챗GPT 개발사인 오픈AI는 미국 증시 상장을 위한 비공개 IPO 신청서를 제출했다고 밝혔다.

또 우주·AI 기업인 스페이스X는 오는 금요일 사상 최대 규모 IPO를 앞두고 있다.

시장에서는 대형 AI 기업들의 잇따른 상장이 AI 투자 사이클에 대한 기대를 다시 자극할 수 있다는 전망이 나온다.

다만 일부 투자자들은 기업가치 1조7500억달러로 평가받는 스페이스X 상장이 오히려 AI 랠리 과열 신호가 될 수 있다고 경계하고 있다.

◆ 중동 긴장 완화·유가 하락…기술주 투자심리 개선

기술주 투자심리를 개선시킨 또 다른 요인은 중동 리스크 완화 기대다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 앞서 미국과 이란 간 합의가 "2~3일 내 성사될 수 있다"며 합의가 이뤄질 경우 호르무즈 해협도 즉시 재개방될 것이라고 밝혔다.

이에 따라 국제유가는 2% 이상 하락했고 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 90달러 아래로 내려왔다.

유가 하락은 인플레이션 압력을 완화하고 금리 상승 우려를 낮출 수 있다는 점에서 기술주에 우호적으로 작용하고 있다.

월가에서는 지난주 반도체주 급락이 AI 투자 사이클 둔화보다는 밸류에이션 부담과 차익실현 성격이 강했다고 평가하고 있다.

이에 따라 투자자들은 이번 반등이 단순한 기술적 반등에 그칠지, 아니면 AI 데이터센터 투자 확대 기대를 바탕으로 반도체 랠리가 재개되는 신호가 될지 주목하고 있다.

koinwon@newspim.com