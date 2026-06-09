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2026.06.09 (화)
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뉴욕증시 프리뷰, 반도체주 반등·중동 긴장 완화에 주가 선물 상승…마이크론·퀄컴·누발런트↑

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AI 핵심 요약

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  • 미국 증시는 9일 반도체주 반등과 유가 하락에 힘입어 선물이 상승했다.
  • AI 반도체 랠리 과열과 연준 추가 긴축 우려가 여전하다는 지적이 나왔다.
  • 오픈AI·스페이스X IPO 기대가 커진 가운데 개별 종목 M&A와 계약 소식도 주가를 끌어올렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

마이크론·브로드컴·퀄컴 등 반도체주 강세
중동 긴장 완화에 유가 하락
오픈AI IPO·스페이스X 상장 기대와 과열 우려 공존

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 9일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미국 주가지수 선물 가격은 일제히 상승했다. 지난주 급락했던 반도체주가 이틀 연속 반등세를 이어간 가운데 미국과 이란 간 합의 가능성이 부각되며 국제유가가 하락한 것이 투자심리를 끌어올렸다.

다만 AI(인공지능) 반도체 랠리의 지속 가능성에 대한 우려와 스페이스X 상장을 앞둔 시장 과열 논란은 여전히 부담 요인으로 남아 있다.

미 동부시간 오전 8시 20분(한국 시간 오후 9시 20분) 기준 S&P500 E-미니 선물은 0.41%, 나스닥100 E-미니 선물은 0.82% 상승했다. 다우존스 E-미니 선물은 0.18% 올랐다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

이날 개장 전 거래에서는 반도체주가 강세를 주도했다. ▲마이크론(MU)은 4% 넘게 상승했고 ▲브로드컴(AVGO) ▲마벨 테크놀로지(MRVL) ▲퀄컴(QCOM)도 일제히 오름세를 보였다. ▲아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 전날 6% 반등한 데 이어 이날도 2%가량 상승했다.

반도체주는 지난주 브로드컴의 실망스러운 전망과 밸류에이션 부담 우려가 겹치며 급락했다. 특히 SOXX는 지난 금요일 10% 폭락하며 최근 6년 만에 최악의 하루를 기록했다. 마이크론은 이틀 동안 약 20%, 퀄컴은 하루 만에 11% 급락했지만 이번 주 들어 저가 매수세가 유입되며 반등에 나섰다.

◆ 중동 긴장 완화에 유가 하락

시장 분위기를 개선시킨 또 다른 요인은 중동 리스크 완화 기대다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 이란 간 합의가 "2~3일 내 성사될 수 있다"며 합의가 이뤄질 경우 호르무즈 해협도 즉시 재개방될 것이라고 밝혔다.

이란과 이스라엘은 트럼프 대통령의 중재 이후 상호 공격을 중단했다고 밝혔고, 국제유가는 2% 가까이 하락하며 전날 상승분 대부분을 반납했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 90달러 아래로 내려왔다.

다만 이란은 이스라엘군이 레바논에서 군사작전을 계속할 경우 공격을 재개할 수 있다고 경고했고, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 "이란 및 헤즈볼라와의 충돌은 아직 끝나지 않았다"고 밝혀 불확실성은 남아 있다.

아시아 증시도 반등했다. 일본 닛케이225지수는 2% 넘게 상승했고 코스피는 8% 이상 급등했다. 중국 CSI300지수와 홍콩 항셍지수도 상승 마감했다.

"AI 랠리 지속 가능성 의문"

일부 전문가들은 AI 중심의 기술주 랠리가 지나치게 과열됐다고 경고하고 있다.

GQG파트너스의 브라이언 커스맨크 포트폴리오 매니저는 CNBC와의 인터뷰에서 "장기적으로 중요한 문제는 상승세의 지속 가능성"이라며 "현재 반도체 업종의 가격 상승은 일부 상품 시장에서 나타나는 과열 양상과 비슷하다"고 지적했다.

캐피털닷컴의 다니엘라 해손 수석 시장 분석가도 "AI 투자와 실적 성장이라는 강세장의 핵심 동력은 여전히 살아 있지만 나스닥이 두 달여 만에 30% 이상 급등한 만큼 투자자들이 인플레이션과 금리, 지정학적 위험에 더욱 민감해지고 있다"고 평가했다.

지난주 발표된 미국 고용지표가 예상보다 강하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 추가 금리 인상에 나설 수 있다는 우려도 커진 상태다. 시장은 오는 10일 발표되는 5월 소비자물가지수(CPI)에 주목하고 있다.

오픈AI IPO 신청…스페이스X 상장 앞두고 기대와 경계

AI 투자 열기는 여전히 이어지고 있다.

챗GPT 개발사 오픈AI는 미국 증시 상장을 위한 비공개 IPO 신청서를 제출했다고 밝혔다. 경쟁사인 앤트로픽도 상장을 추진 중인 것으로 알려졌다.

여기에 스페이스X는 오는 12일 기업가치 1조7500억달러를 기준으로 750억달러를 조달하는 사상 최대 규모 IPO를 앞두고 있다.

일부 투자자들은 대형 AI 기업들의 잇따른 상장이 기술주 강세장을 더욱 자극할 것으로 기대하고 있지만, 다른 한편에서는 AI 열풍이 정점에 가까워졌다는 신호일 수 있다는 경계론도 제기된다.

스페이스X 로고 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

한편 데이터센터 기업 ▲어플라이드 디지털(APLD)은 미국 하이퍼스케일러와 15년 장기 임대 계약을 체결해 약 52억달러의 매출을 확보했다는 소식에 10% 이상 급등했다.

또 암 치료제 개발업체 ▲누발런트(NUVL)는 영국 제약사 GSK가 106억달러 규모 인수에 합의했다는 소식에 40% 가까이 폭등했다. 이번 거래는 최근 수년간 GSK의 최대 인수합병(M&A)으로 평가된다.

국제유가 상승에 따른 인플레이션 우려로 최근 급등했던 미국 국채 금리는 이날 상승세를 멈추고 숨 고르기에 들어갔다. 미국 10년물 국채 금리는 4.54% 수준에서 등락하고 있으며, 30년물 금리는 5.02%로 여전히 5%대를 유지했다. 연준의 금리 정책 전망에 민감한 2년물 국채 금리는 4.141%로 전날 대비 소폭 하락했다.
 
koinwon@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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