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美·이란 종전의 '복병' 이스라엘...협상 문턱 높아지나

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  • 이스라엘이 8일 이란을 역공격해 미·이란 종전 협상의 최대 변수로 떠올랐다.
  • 트럼프는 전쟁 조기 종식을 원하지만 네타냐후는 선거를 앞두고 강경 안보 이미지를 위해 전쟁 지속을 선호하고 있다.
  • 레바논 휴전·헤즈볼라 문제를 둘러싸고 미·이란·이스라엘 이해가 엇갈려 이스라엘이 언제든 협상 판을 뒤집을 수 있다는 관측이 나온다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

네타냐후, 트럼프 만류에도 이란 역공 '마이웨이'
레바논 전선이 핵심 뇌관...미-이란 종전 합의 난관
전쟁 종식 원하는 트럼프와 지속해야 하는 네타냐후

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이스라엘이 미국의 만류에도 이란을 역공격하면서 미·이란 종전 협상의 최대 변수로 떠올랐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 종전을 향해 달려가는 동안 이스라엘은 자국 이익을 지키기 위해 협상 테이블을 뒤집을 수 있다는 메시지를 던지고 있다.

◆ 트럼프 "보복 그만"에도 이스라엘 이란 타격…미·이 균열 

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 이스라엘의 대이란 보복 공격이 임박했을 때 베냐민 네타냐후 총리에게 "자제하라"고 요청했으나 이란의 공격을 무시하지 못할 것이라는 게 명확해지자 "제한적으로, 확전은 피하라"는 쪽으로 입장을 조율했다고 월스트리트저널(WSJ)이 8일 보도했다.

트럼프 대통령과 네타냐후 총리.[사진=로이터 뉴스핌]

결국 이스라엘은 8일 이란 남서부 마흐샤흐르 석유화학단지와 이란 방공 기지를 타격했다. 트럼프 대통령이 소셜미디어에 "이스라엘과 이란은 즉시 발포를 중단해야 한다"고 공개 촉구한 후에야 양측이 공격을 멈추기로 합의했다.

이번 사태는 전쟁 초기 전례 없는 미·이스라엘 밀착 공조와 대조적으로 양국 우선순위가 뚜렷하게 엇갈리기 시작했음을 보여준다. 미군은 이란이 이스라엘에 발사한 미사일 요격을 지원했고 이스라엘은 베이루트 남부 타격 전 미국에 사전 통보했지만 공격이 임박한 시점의 통보였다. 트럼프 대통령은 "우리와 조율된 공격이 아니었다"며 불만을 드러냈다.

네타냐후 총리는 이란의 공격을 무시할 수 없다는 이유로 트럼프의 자제 요청을 사실상 거부했고 이스라엘 국내에서는 오히려 미국 압력에 굴복해 주권을 포기하고 있다는 비판이 연립 파트너들로부터 나오고 있다.

두 지도자의 이해관계는 구조적으로 다르다. 11월 중간선거를 앞두고 고유가와 물가를 잡아야 하는 트럼프 대통령은 전쟁을 조속히 끝내길 원하지만 네타냐후 총리는 10월 총선을 앞두고 안보 지형을 개선한 강경 지도자 이미지로 우파 결집을 시도해야 하는 처지다. 전쟁 지속이 정치적으로 유리한 셈이다.

◆ 레바논이 핵심 뇌관…이란 "레바논 휴전 없이 합의 없다"

파이낸셜타임스(FT)는 레바논이 이번 충돌의 핵심 뇌관이라고 짚었다. 이란은 레바논의 포괄적 휴전을 미·이란 합의의 전제 조건으로 내걸고 있는 반면 이스라엘은 헤즈볼라를 무력화하기 위한 레바논 내 군사 행동을 계속하겠다는 입장이다.

지난 5월 31일(현지시간) 이스라엘군의 공격을 받은 레바논 남부 나바티에 지역. [사진=로이터 뉴스핌]

헤즈볼라는 이스라엘군이 레바논 영토에 주둔하는 한 무장 해제하지 않겠다고 밝히고 있으며 레바논 정부는 무장 정파인 헤즈볼라를 강제 해산시킬 힘도 정치적 명분도 없는 상황이다.

아바스 아라그치 이란 외무장관이 지난 4일 "베이루트 공격은 전면전 재개로 이어질 것"이라고 경고했음에도 이스라엘은 7일 베이루트 남부 헤즈볼라 거점을 타격했고 이란은 미사일로 대응하며 4월 휴전 이래 처음으로 이스라엘을 직접 타격했다. 이번 사태로 레바논에서는 3월 이후 3천613명 이상이 사망하고 100만 명 이상이 피란했다.

이스라엘 국가안보연구소의 오페르 구터만은 "이란은 미국과 이스라엘이 레바논 문제에서 같은 입장이 아니라고 보기 때문에 상대적으로 편안함을 느끼고 있다"고 분석했다.

◆ "이스라엘이 언제든 테이블 뒤집을 수 있다"

트럼프 대통령은 FT에 "내가 결정권자다. 네타냐후는 선택지가 없을 것"이라고 강조했다. 그러나 이스라엘을 협상에서 배제한 채 이란과 타결을 시도하는 구상은 근본적인 한계에 직면해 있다. 네타냐후 총리는 비공개적으로 측근들에게 트럼프의 의사결정에 영향을 미칠 "여지가 없다"고 털어놓은 것으로 알려졌다.

이스라엘은 이란 역공 결정 전 네타냐후 주재 안보 고위급 회의를 열어 향후 미·이란 합의에서 레바논 내 작전 권한과 병력 주둔권을 보장받겠다는 목표를 세운 것으로 알려졌다.

이에 대해 이스라엘 히브리대학교 군사사학자 대니 오르바흐는 "최종 합의가 이스라엘 이익을 짓밟는다면 이스라엘은 테이블을 뒤집을 수 있다는 메시지"라고 분석했다.

이스라엘 국가안보연구소의 칼리스키는 "이스라엘이 미국의 지원 없이 몇 주 이상 이란을 상대로 독자적으로 전쟁을 지속할 수는 없다"면서도 단기 독자 행동에는 제약이 없다는 점을 분명히 했다.

이스라엘 국가안보연구소의 시트리노비치는 "트럼프는 유가 안정을 위한 합의를 원하지만 이스라엘은 이란의 항복을 기대하고 이란의 새 지도부는 오히려 자신감이 커졌다"며 세 주체의 이해관계가 모두 다른 지금의 구도를 꼬집었다.

이란, 이스라엘 국기를 배경으로 서있는 도널드 트럼프 미국 대통령 모형 일러스트. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com

 

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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