하나금융, 군 장병 복지 향상 위한 '히어로 위드 하나' 실시

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매년 300명 군 장병·가족 대상 10억원 복지 지원



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 8일 오후 서울 용산구 국방부 청사에서 국방부와의 업무협약(MOU)을 체결하고, 군 장병 복지 향상을 위한 '히어로 위드 하나' 프로그램을 실시한다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 8일 오후 서울 용산구 소재 국방부 청사에서 국방부와 업무협약을 체결하고, 대한민국 군 장병들의 사기 증진 및 복지 향상을 위한 '히어로 위드 하나(Hero with Hana)' 프로그램을 실시한다고 밝혔다. 이날 협약식에 참석한 함영주 하나금융그룹 회장(사진 오른쪽)과 안규백 국방부 장관(사진 왼쪽)이 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나금융그룹]2026.06.09 dedanhi@newspim.com

'히어로 위드 하나' 프로그램은 6월 호국 보훈의 달을 맞아 순직·공상 장병의 가족과 장병 지원을 통해 그들의 경제적 부담을 줄이고 안정적인 군 복무 환경을 조성하기 위해 기획됐다.

협약식에는 함영주 하나금융 회장과 안규백 국방부 장관 등 주요 관계자들이 참석해 국가를 위해 헌신하는 군 장병과 가족 지원에 협력하기로 했다.

이 협약으로 하나금융그룹은 매년 300여명의 군 장병과 가족을 대상으로 연간 10억원 규모의 복지 혜택을 지원할 계획이다.

노후를 걱정하는 군 장병 중 장애인 자녀 또는 부모를 부양 중인 총 200명에게 재활·심리치료비, 의료비, 휠체어 등 보조기기 구매 비용을 지원하고, 순직·공상 군인과 격오지 근무 군 장병 60명에게는 자녀의 학습환경 개선을 위해 책상과 노트북, 태블릿 등의 디지털 기기를 구매할 예정이다.

무엇보다, 군 복무 중 공상으로 신체 장애를 가진 총 40명의 장병에게는 재활·심리치료비와 맞춤형 의수·의족 제작, 의료 보조기기 구매 비용이 지원된다.

협약식에서 안 장관은 "국가를 위해 헌신하다가 순직하거나 부상을 입은 군 장병과 이를 부양하는 가족에 대한 하나금융그룹의 지원에 깊은 감사를 전한다"며 "국방부도 영웅들이 마땅히 받아야 할 보상이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

함영주 회장은 "호국 보훈의 달을 맞아 군 장병과 가족의 복지 향상에 기여할 수 있어 기쁘다"며 "헌신에 대한 진정한 사회적 책임을 실천하여 군 장병과 그 가족의 든든한 지원자가 되겠다"고 강조했다.

하나금융그룹은 '히어로 위드 하나' 프로그램 외에도 군 장병을 위한 다양한 지원 사업을 지속적으로 전개하고 있다. 2013년에는 연평도에 '하나회관'을 건립했으며, 2017년부터는 해병대 덕산장학재단에 군 장병과 순직자 자녀를 위한 장학금을 지원해오고 있다.

dedanhi@newspim.com