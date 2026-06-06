[MLB] '돌버츠'라 부르지마라...LAD 로버츠, 역대 명장 10위에

美스포츠일러스트레이티드 12명 선정...현역 감독 중 유일

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 야구팬들에게 '돌버츠'라 비판받던 데이브 로버츠 로스앤젤레스 다저스 감독이 메이저리그 역대 '명장' 반열에 이름을 올렸다.

미국 스포츠전문매체 스포츠일러스트레이티드(SI)는 6일(한국시간) 역대 메이저리그 위대한 명장 12명을 선정해 발표했다. 로버츠 감독은 현역 사령탑으로는 유일하게 10위에 랭크됐다. 국내 팬들에게는 좌우 투수 유형에만 의존하는 '플래툰 시스템'과 난해한 투수 교체로 비난받았지만 빅리그 최고 구단을 이끄는 탁월한 전략만큼은 현지에서 높은 평가를 받았다.

매체는 로버츠 감독이 2016년 다저스 지휘봉을 잡은 이래 가장 성공적인 커리어를 쌓고 있다고 평했다. 그는 지난해까지 매 시즌 다저스를 포스트시즌으로 인도했다. 특히 1000경기 이상을 지휘한 역대 사령탑 중 가장 높은 승률을 기록 중이다. 로버츠 감독은 5일 기준 다저스에서 984승 598패, 승률 0.622를 마크하고 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 데이브 로버츠 로스앤젤레스 다저스 감독. [사진=LA 다저스] 2026.06.06 psoq1337@newspim.com

그는 단축 시즌이었던 2020년을 제외하고 매년 91승 이상을 수확했다. 이를 바탕으로 내셔널리그 우승 5회, 월드시리즈 우승 3회를 일궈냈다. 시즌 100승 이상을 거두고도 정작 월드시리즈 정상에 서지 못해 비판받은 적도 있다. 그러나 매체는 선수단 변동과 부상 악재 속에서도 줄곧 최상위권 성적을 유지한 그의 지도력을 인정했다.

역대 명장 1, 2위는 월드시리즈를 7차례 제패한 조 매카시와 케이시 스텡걸 전 감독이 차지했다. 역대 최다승 2위(2884승) 토니 라루사 전 감독은 4위, 최다승 1위(3731승) 코니 맥 감독은 8위에 올랐다. 샌프란시스코의 황금기를 지휘한 브루스 보치 감독은 9위, 지난 5월 타계한 보비 콕스 전 애틀랜타 감독은 11위에 이름을 올렸다. 로버츠와 보치 감독을 제외한 10명은 이미 명예의 전당에 입회했다.

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