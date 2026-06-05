경찰, 보이스피싱 피해자에 무료 변호사·채무조정 지원

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이달부터 내년 5월까지 1년간 운영

법률상담·심리상담·경제지원 분야

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 보이스피싱 피해자에게 무료로 변호사 지원하고 채무조정도 돕는다.

5일 경찰에 따르면 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단은 이달부터 내년 5월까지 전기통신금융사기 피해자 지원 사업을 한다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

지원 대상자는 보이스피싱, 스미싱 등 전기통신금융사기 피해로 사건이 접수된 피해자다. 담당 수사관이 피해자에게 안내서를 배부하면 피해자가 신용회복위원회 앱으로 신청하면 된다.

경찰은 먼저 무료로 법률상담을 지원한다. 경찰청은 이를 위해 자체적으로 변호사 20명을 위촉했다. 위촉된 변호사는 형사 절차와 피해금 환급 절차 등 상담을 해준다.

심리 상담도 제공한다. 경찰은 지원 대상자 1인당 최대 3회까지 전문 심리 상담사와 심리 상담을 제공한다. 경찰은 신용회복위원회와 함께 취약계층을 대상으로 채무조정과 신용관리도 돕는다.

경찰청은 이번 지원 사업을 바탕으로 피해 사례를 관리하고 추가적인 피해자 지원 방안도 찾는다는 계획이다.

한편 보이스피싱 피해자는 해마다 증가 추세다. 경찰청에 따르면 지난해 보이스피싱 발생건수는 2만3360건이다. 이는 2023년 1만8902건, 2024년 2만839건과 비교해 증가세를 보였다.

같은 기간 피해액은 2023년 4472억원, 2024년 8545억원, 지난해에는 1조2578억원을 기록했다.

krawjp@newspim.com