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중진공, 시애틀서 스마트시티 기술 쇼케이스…'중소기업의 날' 재선포

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  • 중소벤처기업진흥공단이 4일 시애틀에서 스마트시티 이노베이션 쇼케이스를 개최했다.
  • 행사엔 국내 스타트업 15개사와 현지 기업·투자자 200여명이 참여해 AI·바이오 등 혁신 기술을 소개했다.
  • 시애틀시는 이날을 '대한민국 중소벤처기업의 날'로 재선포하며 한·미 중소벤처 협력을 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

스타트업 15곳 혁신기술 선봬
한미 혁신산업 협력 확대 기대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 인공지능(AI)과 바이오, 모빌리티 등 국내 중소벤처기업의 혁신 기술이 미국 시애틀에서 글로벌 기업, 투자자 등에게 공개됐다. 시애틀시는 중소벤처기업진흥공단과의 협력 성과를 인정해 '대한민국 중소벤처기업의 날(KOSME DAY)'을 재선포했다.

중소벤처기업진흥공단은 지난 4일(현지시간) 미국 시애틀에서 주시애틀 총영사관과 함께 '스마트시티 이노베이션 쇼케이스'를 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 AI와 환경정화기술(클린테크), 바이오, 모빌리티 등 첨단기술을 활용한 도시 문제 해결 방안을 소개하기 위해 마련됐다. 행사에는 국내 유망 스타트업 15개사가 참여해 피칭과 전시, 네트워킹을 진행하며 현지 정부기관과 기업, 투자자들에게 기술과 사업 모델을 소개했다.

4일(현지시간) 박장혁 중소벤처기업진흥공단 글로벌성장이사(왼쪽 2번째)가 미국 시애틀에서 개최된 스마트시티 이노베이션 쇼케이스를 둘러보고 있다. [사진=중진공] 2026.06.05 rang@newspim.com

행사는 중진공이 운영하는 K-스타트업센터(KSC) 시애틀과 주시애틀 총영사관이 공동 개최했다. 박장혁 중진공 글로벌성장이사와 서은지 주시애틀 총영사가 개회사를 했으며, 브라이언 수랏 시애틀시 부시장과 보 퍼쉬바허 워싱턴주 선임 정책자문관이 축사에 나섰다.

워싱턴주 상무부와 기업지원부, 오리건주와 주요 도시 관계자를 비롯해 미 육군 공병단, 시애틀 경찰서, 워싱턴대학교, 보잉, 마이크로소프트(MS), 블루 오리진, 앨런연구소, 주요 벤처캐피털(VC) 관계자 등 200여명이 참석했다.

특히 시애틀시는 행사 당일인 6월 4일을 '대한민국 중소벤처기업의 날(KOSME DAY)'로 재선포했다. 시애틀시는 지난 2024년 처음으로 해당 기념일을 선포한 바 있다. 미국 주요 도시가 이를 다시 선포한 것은 이례적인 사례로 평가된다.

중진공은 그동안 국내 중소벤처기업의 미국 시장 진출과 현지 네트워크 구축을 지원해 왔으며, 시애틀 지역 혁신기관과 기업들과 다양한 협력 프로그램을 운영해 왔다. 이번 행사를 계기로 양측의 경제·산업 협력이 더욱 강화될 것으로 기대된다.

서은지 주시애틀 총영사는 "해외 공관과 현지 지원기관이 원팀이 돼 미국 시장에 진출하는 우리 기업들을 현지에서 적극 지원하고 있다"며 "이번 행사가 정부가 추진하는 K-이니셔티브 협업의 성공적인 사례로 자리매김하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

박장혁 중진공 글로벌성장이사는 "이번 행사는 한·미 양국 간 경제 협력뿐 아니라 기술혁신과 도시 문제 해결을 위한 글로벌 파트너십 확대 측면에서도 중요한 의미"라며 "대한민국 중소벤처기업의 날과 같은 협력의 상징을 바탕으로 국내 중소벤처기업이 미국 시장에서 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 지원을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

rang@newspim.com

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