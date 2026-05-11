중진공, '기업평가 마스터' 출범…현장 전문가 47명 위촉

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평가 노하우 조직 전파

데이터·경험 결합 고도화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업진흥공단이 기업평가 전문인력을 새로 꾸려 유망 중소기업 선별 역량을 강화한다.

중진공은 11일 경남 진주 본사에서 '기업평가 전문인력(마스터) 발대식'을 열고, 전국 34개 지역본·지부 소속 직원 47명을 전문인력으로 위촉했다고 밝혔다.

이번에 선발된 인력은 석·박사급을 포함하고 누적 평가 1000건 이상 경험을 가진 직원 등 현장 중심 평가 전문가로 구성됐다. 이들은 공정한 평가 수행과 청렴 의지를 함께 다짐했다.

중소벤처기업진흥공단 전경 [사진=중소벤처기업진흥공단]

전문인력은 앞으로 1년 동안 평가 노하우를 조직 내에 확산하는 역할을 맡는다. 내부 직원 대상 멘토링과 현장 교육을 통해 평가 역량을 끌어올리고, 현장에서 파악한 기업 애로를 지원사업과 연계하는 역할도 수행한다.

중진공은 정책자금 융자사업 등을 추진하는 과정에서 유망 기업 선별을 위해 데이터 기반 평가모형과 현장 평가인력, 제도를 결합해 운영하고 있다.

특히 재무성과나 신용도가 낮더라도 성장성과 기술력이 높은 기업을 발굴하기 위해 자체 평가체계를 지속 고도화하고 있다. 이번 제도 도입은 현장 중심 평가 역량을 강화하기 위한 조치다.

강석진 중진공 이사장은 "중소기업 지원의 출발점은 공정하고 신뢰할 수 있는 기업평가"라며 "데이터 기반 평가 시스템과 마스터의 현장 전문성을 바탕으로 평가체계를 더욱 고도화하고, 현장에 필요한 지원이 적기에 이뤄지도록 하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com